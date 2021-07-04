Видео недели: потоп в Москве и Казани, пирамида из КАМАЗов и пародия на Черчесова

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Фото: Аркадий Колыбалов / rg.ru

«Аквадискотеки» в Москве и Казани

В понедельник Москву накрыл тропический ливень — за пару часов выпало 70% месячной нормы осадков. Ливень сопровождался сильным ветром, который валил башенные краны, рекламные щиты и деревья, повредил витрины магазинов. На улицах развернулись бурлящие реки: затопило улицы и дворы, а люди передвигались по пояс в воде или даже вплавь. Кто-то сидел на крышах автомобилей в ожидании помощи. Вода затопила несколько станций метро, из-за чего пришлось приостановить движение поездов. Соцсети в этот день заполнили видеоролики ливневого апокалипсиса, которые выкладывали очевидцы происходящего.

А в четверг «поплыла» Казань. Снова. Сильный дождь, как и неделю назад, затопил улицы, подземные переходы, первые этажи домов. Пострадали на этот раз жители нескольких многоэтажек. Вода заливалась в автобусы, пришлось приостановить работу нескольких рейсов троллейбусов и трамваев.

В недобрый час начали чинить крышу дома №2 по улице Блюхера — покрытие только сняли, как на город обрушился ливень. Квартиры затопило, вода лилась даже из розеток. Дом пришлось обесточить, и теперь он в аварийном состоянии. Видео «казанской Венеции» объектов жильцы выкладывали в городские паблики соцсетей и на личные страницы.

От вакцинации до поражения сборной по футболу

Немало просмотров на этой неделе набрали нарезки ответов президента России Владимира Путина во время традиционной прямой линии. За 3 часа 43 минуты глава страны ответил на 68 вопросов россиян, всего к 30 июня в адрес Путина поступило свыше 2 млн вопросов. Люди спрашивали у президента об обязательной вакцинации, росте цен на продукты, бездействии местных властей в ответ на просьбы населения и о многом другом.



Камазовская «матрешка»

Интересную картинку сняли водители на одной из дорог Татарстана. На кадрах — КАМАЗ везет и буксирует другие грузовые машины. Видео за несколько часов распространилось по всему Рунету, став вирусным. «Ничего необычного, просто в Татарстане КАМАЗ везет КАМАЗ и буксирует КАМАЗ, который везет КАМАЗ, который везет ВАЗ», — подписал видео автор. Ролик не оставил пользователей соцсетей равнодушными — они написали под ним немало смешных комментариев.





«За что меня ругают, не пойму»

Российский актер Дмитрий Назаров снял поэтическую пародию на Черчесова, выложив видео в своем аккаунте в «Инстаграме», которое посмотрели больше 70 тысяч раз. Это же видео на одном из каналов YouTube набрало за день почти 900 тысяч просмотров. Стихотворением, пропитанным иронией, Назаров призвал главного тренера сборной России уйти в отставку. В одной из строчек наставник футболистов якобы недоумевает, за что все на него ополчились:

«Я даже на доске им рисовал, где прятаться от страшного Лукаку. За что меня ругают, не пойму… Мы ж разгромили даже финнов страшных».

К 130-летию Осипа Мандельштама

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) на своем канале YouТube опубликовал клип на «Стихи о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама. Они стали частью трибьюта Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда», посвященного 130-летию поэта. Диск состоит из 21 трека, которые записали к юбилею поэта Серебряного века разные музыканты. На видео Oxxxymiron читает поэтические строки из поэмы «Стихи о неизвестном солдате», а в это время воины в разных точках планеты готовятся к бою.

Велосипедисты упали к ногам болельщицы

На днях арестовали виновницу массового падения велосипедистов во время первого этапа «Тур де Франс» во Франции. Девушка очень хотела попасть в кадр с плакатом «Привет, дедушка и бабушка» во время прямого эфира велогонки и встала очень близко к трассе. Плакат случайно задел семикратный чемпион мира немец Тони Мартин и упал — а за ним, как карточный домик, посыпались и остальные участники гонки. 20 велосипедистов получили травмы разной степени тяжести.



Взрывная красотка от Amazon Studios

Актриса Кейт Бекинсейл предстала в новом амплуа в боевике от Amazon Studios «Красотка на взводе». Трейлер киностудия представила на днях на своем канале в YouТube. Бекинсейл играет женщину с расстройством контроля над собой, которое «заставляет ее срываться» и доставляет немало проблем с окружающими. Но после того как убивают ее возлюбленного, это же расстройство помогает героине фильма отомстить за него. Премьера выйдет на стрим-сервисе Amazon уже 23 июля.

Мультбитва королевств

Трейлер нового мультфильма по культовому фильму и игре Mortal Kombat опубликовала на днях кинокомпания Warner Bros. Animation. Анимированная история носит название «Легенды «Смертельной битвы»: битва королевств». Эта история продолжает прошлогодний мультик «Месть Скорпиона». В этот раз нарисованный Шао Кан заставляет Рейдена и его сторонников принять неравные условия, выполняя их, они будут вынуждены участвовать в новой смертельной битве, которая решит судьбу нескольких миров.