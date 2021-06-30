Восемнадцатая «прямая линия» с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция «Реального времени»

Президент России отвечает на вопросы сограждан в новом формате

Сегодня — день ежегодной «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, с 2001 года он регулярно отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. В этом году на «линию» поступило более миллиона вопросов, а само событие впервые пройдет без традиционной студии со зрителями: задавать вопросы президенту можно через сайт или мобильное приложение, при этом принимать вопросы будут до окончания программы. «Реальное время» ведет прямую трансляцию события.

12.21 Путин обсуждает с ведущими, как те переносили коронавирус.

12.19 «Вооруженные силы прививаются «Спутником», а я все-таки Верховный главнокомандующий», — добавляет он.

12.18 Путин долго рассказывает, как выбирал вакцину — советовался, со знакомыми, но не с врачами. И наконец, ответ — он привился «Спутником V»! Побочек почти не было, добавляет он. «Лег спать, проснулся и температуры не было».

12.17 Зрители интересуются, какой вакциной привился Путин и почему не показали видео процесса? «Если бы сделали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было показать», — иронизирует Путин и между делом поднимает проблему «фейковых прививок».

12.15 «Надеюсь, что предубеждение некоторых граждан будет проходить вместе с продолжением вакцинации», — говорит Путин. Всего в России вакцинировали 23-24 млн, добавляет он.

12.15 Нормы по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан вводятся, чтобы не допустить нового локдауна, говорит Путин.



12.14 Путин отмечает, что в общенациональный план прививок вакцинация от ковида не попала. Но по закону «Об иммунопрофилактике» от 1998 года руководители регионов и санврачи имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий. Этим правом регионы и пользуются.

12.13 Что касается вакцинации, Путин по-прежнему не поддерживает обязательную вакцинацию. Но ссылается на «букву закона».

12.12 «Почему массовые мероприятия под запретом, а Евро-2021 мы принимаем?» Путин отвечает, что с проведением Евро Россия в первую очередь исполняет обязательства.

12.11 А вот и первый вопрос — про коронавирус. Люди хотят знать: где четкие правила: «Почему вакцинация объявлялась добровольной, но в Москве и регионах 60% обязаны вакцинироваться?»

12.09 «Ни один вопрос не останется незамеченным», — заверяет президент. За помощь в отработке вопросов он благодарит общественные организации, выделяя Общероссийский народный фронт (ОНФ).



12.08 Прямая линия начинается. Ведущие сообщают, что поступило уже 2 миллиона вопросов, хотя ответить удастся на 70-80.

11.50 Еще накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл основные темы, которые прозвучат на прямой линии.

Вакцинация, в особенности вопросы обязательной вакцинации для разных категорий населения в Москве и регионах. Президент даст развернутый ответ на эту тему, пообещал Песков. В целом тематика коронавируса предсказуемо составляет большую часть вопросов на линию.

Другие вопросы здравоохранения — Песков рассказал, что из регионов поступают жалобы на нехватку лекарств.

Вопросы по охране окружающей среды — в том числе по вырубке лесов и застройке.

Экономические вопросы — в основном по поводу «коронакризиса» и его последствий.

Вопросы по программе льготной ипотеки.

Блок вопросов связан с инфраструктурой населенных пунктов — плохое состояние или отсутствие социальных объектов, проблемы в отрасли обращения с отходами, аварийное жилье.

Международные дела, как подчеркнул Песков, волнуют россиян меньше, чем в прежние годы. Это соответствует и смысловой нагрузке послания Путина Федеральному собранию, оно в 2021 году также имело акцент на внутреннюю политику. Но по российско-американским отношениям вопросы все же есть, добавил Песков.

Традиционно спрашивают про некачественные дороги, работу чиновников, о ветхом и аварийном жилье. «В этом плане стабильный блок вопросов, который повторяется из года в год», — сказал Песков.

Прямая линия, 2001 год

11.45 В 2020 году прямой линии фактически не было — ее совместили с ежегодной пресс-конференцией главы государства. На этот раз ни отменять, ни переносить мероприятие из-за инфекции не стали, но перевели в новый формат, который характеризовали как формат «без посредников».

Традиционно для прямой линии определяли локации, где собирались россияне и откуда они могли задать свой вопрос. Туда выезжали специальные съемочные группы. Сейчас от «посредников» в виде журналистов и телеоператоров отказались.

11.40 Впервые формат прямой линии был использован в России 24 декабря 2001 года. В дальнейшем она проводилась ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

Рекорд по продолжительности — 2013 год, тогда общение главы государства с гражданами длилось 4 часа 47 минут. Рекорд по заданным вопросам — 2015 год, их прислали 3,25 млн.

Прямая линия с Владимиром Путиным, 2015 год