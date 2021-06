День в истории: отъезд Шаляпина, День кораблестроителя, признание независимости Сейшел

Чем примечательна дата 29 июня

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 29 июня, в России — День кораблестроителя, а значит татарстанцы могут поздравить коллективы Зеленодольского завода им. Горького, судостроительной корпорации «Ак Барс» и других корабелов. Кроме того это День партизан и подпольщиков, учрежденный в честь героев Великой Отечественной войны. Дата вошла в историю еще многими событиями: более четырех столетий назад в Лондоне сгорел знаменитый театр «Глобус»; в середине XIX века вышел первый номер газеты «The Daily Telegraph», ставшей чемпионом Британии по тиражам; во время Второй мировой советские войска при поддержке британских начали битву с немцами и финнами за Заполярье; в годы правления Никиты Хрущева в СССР вышло постановление «Об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова». 29 июня родились российский государственный деятель Сергей Витте, французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери, советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский. Скончались английский зоолог, палеонтолог Томас Гексли, немецкий и швейцарский художник Пауль Клее, американская актриса, четырежды лауреат премии Оскар Кэтрин Хэпберн. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Казанскому университету присвоили имя Ленина, Шаляпин уехал из России

29 июня 1922 года Россию покинул русский оперный и камерный певец, солист Большого и Мариинского театров, уроженец Казани Федор Шаляпин. После того, как сборов с одного из своих концертов Шаляпина направили детям эмигрантов, которое было представлено, как поддержка белогвардейцев, певец был лишён звания народного артиста и права возвращаться в СССР. Такое решение обосновывалось тем, что он не желал «вернуться в Россию и обслужить тот народ, звание артиста которого было ему присвоено». Позже звание ему все же вернули. В Казани есть улица имени Шаляпина, а также памятник певцу.

Фото pastvu.com

29 июня 1925 года Казанскому университету решением ВЦИК РСФСР присвоено имя В.И. Ульянова-Ленина — после смерти революционера и председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина. Далее вуз неоднократно был переименован: в связи с награждениями университет в 1955 году был переименован в «Казанский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина», а с 1979 года стал носить название «Казанский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина». Далее он назывался Казанским государственным университетом имени В. И. Ульянова-Ленина (КГУ), пока в 2009 году на его основе не был создан центральный вуз Приволжского федерального округа — Приволжский федеральный университет. В связи с протестами студенческо-преподавательского состава вуза против переименования его в «Приволжский» было решено сохранить за ним историческое название «Казанский университет». В итоге распоряжением правительства 2 апреля 2010 года за реорганизуемым университетом было официально закреплено общее название «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

День партизан, открытие Кольской АЭС

29 июня отмечается День кораблестроителя — в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля, фрегата «Орёл». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. День кораблестроителя был утвержден в 2017 году по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация» (АО «ОСК»).

Конраад Деккер. Вид города Астрахани и фрегата «Орёл» с флотилией. XVII век. Фото wikipedia.org

Также 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Памятная дата отмечается с 2010 года. Она была установлена в апреле 2009 года по инициативе Брянской областной Думы «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Основанием для установления памятной даты явился выход 29 июня 1941 года Директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками.

29 июня 1941 года началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях. Действия шли между Советским союзом (при поддержке британских войск) и немецкими и финскими войсками до 1944 года. Осенью того года года, после выхода Финляндии из войны, советская армия перешла в наступление и сумела вытеснить немцев с территории СССР, в результате Петсамо-Киркенесской операции. 1 ноября в Заполярье закончились боевые действия.

Фото RIA Novosti archive, image #146342 / Roman Denisov / CC-BY-SA 3.0

29 июня 1973 года была запущена Кольская атомная электрическая станция (АЭС) — первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом. Она расположена я в 12 км от города Полярные Зори Мурманской области. На данный момент станция состоит из четырёх энергоблоков. Кольская АЭС стала единственной в России атомной станцией, где реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков. По плану закрытие старых энергоблоков АЭС ожидается в 2033-2039 годах

Независимость Сейшел, обрушение ТЦ в Корее

29 июня 1613 года в Лондоне сгорел театр «Глобус» во время премьеры пьесы Уильяма Шекспира «Генрих VIII». Искра от сценического пушечного выстрела попала в соломенную крышу над глубинной частью сцены. Обошлось без жертв, но здание сгорело дотла. Через год, восстановленный уже из камня, театр вновь открыл свои двери для публики.

29 июня 1855 года в Лондоне вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph. Издание основал английский полковник Артур Слей с целью обрести трибуну для критики герцога Кембриджского, кузена королевы Виктории. Позже ее выкупил Джозеф Леви, владевший также изданием The Sunday Times. Он поставил стоимость The Daily Telegraph в один пенс — благодаря этому газета стала «чемпионом» Британии по тиражам и явилась родоначальницей так называемой «прессы-за-пенни». На данный момент The Daily Telegraph, наравне с ней стоят The Times, The Guardian и The Independent.

Британский губернатор Брюс Гритбетч, 1972 r. Фото wikipedia.org

29 июня 1976 года Великобритания предоставила независимость Сейшельским островам, которые находятся восточнее африканского материка. Они были открыты португальскими мореплавателями в 1505 году и названы ими «Семь Сестёр». Далее острова перешли под контроль Франции, в 1756 году были переименованы в честь Жана Моро де Сешеля, министра финансов короля Людовика XV. Англия захватила острова в 1794 году, в результате архипелаг получил английскую форму наименования — Сейшелы. Сейчас Сейшельские острова являются одним из популярных мест для отдыха туристов — границы они открыли еще в марте этого года.

29 июня 1995 года произошло обрушение торгового центра Сампун в районе Сочхогу в корейском Сеуле. Является самой крупной катастрофой мирного времени в истории Южной Кореи. В результате обрушения ТЦ погибло 502 человека, еще более 900 были ранены. Самое крупное по количеству жертв обрушение здания в современной мировой истории до терактов 11 сентября в США и обрушения Рана-Плаза в Бангладеше. Комиссию по расследованию причин обрушения супермаркета возглавил эксперт по техногенным катастрофам профессор Лэн Чан. Он рассматривал версии от взрыва газа до теракта, подготовленного КНДР. Выяснилось, что здание было выстроено с нарушением технологий. Виновным в катастрофе был признан Ли Чжун, хозяин ТЦ, которого позже осудили на 7,5 лет