Бизнес-аккаунт дня: виноградно-ягодная ферма из Камского Устья

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 98-я

В 2016 году в Татарстане появился первый промышленный виноградник. Идеей создать его загорелся бывший бармен из Ульяновска Айрат Ялалетдинов. Купив в собственность землю в Камском Устье, он разбил на месте заросшего сорняком участка крупный виноградник. Спустя три года о камскоустьинском фермере, его винограднике и ягодном питомнике знала вся республика. Свою роль в этом сыграл и бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм», который предприниматель создал в 2017 году. Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

С 60 соток до 5 гектаров

Вложив все свои сбережения в бизнес-идею по выращиванию винограда, Айрат Ялалетдинов не прогадал. О том, что он будет фермером, в прошлом городской житель никогда не думал. Родился в Чувашии, жил в Ульяновске, а в 2016 году переехал в Казань, где жила его мать. Случайно увидев объявление о продаже земли, он решил ее купить и выращивать виноград. Тогда и посадил первые шесть сотен саженцев на 60 сотках земли. Спустя два года он выиграл грант в 1,5 млн рублей, которые позволили расширить границы угодий.

Сегодня фермер выращивает порядка 50 сортов винограда на 5 гектарах. К этой сладкой ягоде добавились гигантские грядки с клубникой, кусты малины и ежевики — тоже сортовые. Урожай винограда и ягод Айрат Ялалетдинов реализует через торговые точки в Казани, а также начал осваивать искусство виноделия. Впрочем, оценить вкус винограда, выращенного в Татарстане, может любой желающий — двери фермы открыты для всех.

Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля выполнило коммуникативное агентство «Без воды», контент-менеджер которого Дарья Максименко дает советы по оформлению и развитию аккаунта в сети «Инстаграм».

Смайлы упорядочить и оформить Taplink

Официального деления блогов в Instagram нет, но в самом широком смысле их можно разделить на коммерческие, некоммерческие и личные. Блог @kamsk_vinogradnik_tatarstan в этом плане сборная «солянка», разбираемся, нужно ли с этим что-то делать.

Ник профиля очень длинный и сложный, из разряда «его трудно найти и легко потерять». Однажды я собиралась заехать на виноградник, но не нашла аккаунт. Советую изменить на @kamsky_vinogradnik, например, или vinogradnik_Kamsk.

Имя профиля — это жирная строчка в шапке профиля, по которой вас ищут в поиске. Если речь идет о личном блоге, можно оставить «Айрат Ялалетдинов», но на русском и с припиской о том, чем вы занимаетесь. А если нет, то стоит написать «Камский виноградник», чтобы вас можно было легко найти. Я — за второй вариант.

Шапка профиля. Здесь можно разгуляться и написать:

Более 50 видов винограда

Клубника, ежевика, малина

Саженцы

КФХ Ялалетдинов

Не ставьте смайлы беспорядочно и не кричите на аудиторию большими буквами и капслоком.

Можно сделать Taplink, где будет вся информация для фотографов, которые очень хотят приехать, поснимать; для туристов, которые хотят на экскурсию; для садоводов и прочее. А еще можно добавить схему проезда с адресом и YouTube-канал.

Хайлайтс и истории. Нужно поработать над внешним оформлением и названиями. Для друзей, может быть, все понятно, но не для аудитории, которая пришла к вам в первый раз.

Обложки актуального должны быть яркими, ровно обрезанными и также понятными. Лучше подобрать их отдельно, а не брать кадры выложенных историй.

Какая информация была бы полезна в актуальном:

Где находится? Как проехать? Контакты для сотрудничества, вопросов. Хайлайтс «Виноград»: какие есть в винограднике? Расскажите, в чем разница между ними, ведь их более 50 видов. Хайлайтс «Саженцы»: какие есть? Хайлайтс «Вопрос-ответ»: наверняка в директ приходят десятки однотипных вопросов. Оформление их в истории сэкономит время как аудитории, так и вам. Я бы добавила актуальное «Обо мне» или «О винограднике» со всей историей, потому что она достаточно интересная — прочитала интервью в одном из изданий.

По оформлению:



Перед съемкой видео протирайте камеру телефона и ровно перемещайте его при съемке. Включайте сетку, чтобы отслеживать, не заваливается ли горизонт.

Подберите 2-3 шрифта определенной гаммы и используйте только их.

Снимайте, как растет виноград, приезжают люди и «кипит» работа.

Фотографиям — разноплановость, а графике — единый стиль

Лента. Здорово, что у вас регулярный контент. Есть полезный, например про удобрение и полив, есть развлекательный, например под музыку из «Бригады». В целом вы круто все сочетаете, но есть советы по оформлению:

Сочетайте разные планы: дальний, близкий, средний. При выкладке видео и IGTV учитывайте, что к ним нужны обложки. Для видео можно просто выбрать удачный кадр, а вот для IGTV обложку нужно подготовить заранее, так, чтобы в ленте был симпатично обрезанный квадрат. Именно из-за отсутствия обложки пост с удобрением смотрится в ленте как пост про пакет из магазина. При съемке фотографий следите за горизонтом и построением кадра. Не вмещайте в снимок ненужный мусор. Подумайте над единым оформлением графических постов. Может, это будет просто шрифт на однотонном фоне, а может, и полноценная картинка. Но шрифт из Instagram и градиентный фон поста про саженцы не вписывается в ленту. Можно выкладывать фотографии блогеров и фотографов, увидела несколько симпатичных у вас в отметках. Только спросите разрешение и упомяните создателя контента. При выкладке видео желательно использовать субтитры. Не у всех есть возможность смотреть со звуком. Субтитры — своеобразная забота об аудитории.

Недавно появился удобный формат — Reels. Это небольшие видео под музыку. Попробуйте его, можно постить советы, различные инструкции, бэкстейджи.



Тексты. Их не особо много, потому что вы используйте формат видео, но даже они нуждаются в коротких текстах. Просто пишите, о чем будет речь в посте. Например, последний пост про фотосессии можно было написать вот так:

«Фотосессии в Камском винограднике!

Мы знаем, что лето — любимое время фотографов из-за теплой погоды и разнообразия локаций. Не упустите шанс получить яркие и интересные кадры в Камском винограднике. Узнать подробную информацию или забронировать время можно по номеру телефона: ХХХХХХХХХ или пишите в директ.

Как вам эти снимки?»

Хештеги необходимо брать только целевые и рабочие, максимум штук 7. Например, #камскийвиноградник — хороший хештег, по нему вас найдут. А вот #фотоказань — плохой, там вы потерялись среди тысяч публикаций кремов и бассейнов.

Модерация. Необходимо отвечать на все комментарии от аудитории, даже если это просто смайлы. Комментариев много, но лучше нанять помощника и ответить на все, чем оставить под постами монологи.

Продвижение. Чтобы увеличить охват аудитории, можно использовать промоакции на полезные, продающие посты и таргетированную рекламу. Промо запускаются в Instagram, а таргетированная — на Facebook. Еще можно сотрудничать с блогерами и фотографами, впрочем, от фотографов, кажется, отбоя нет.

Желаю удачи, видно, что аудитория активная, аккаунт живой и его любят, а это главное.