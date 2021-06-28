Очевидный успех Франции, натужные у Англии и Хорватии, и шведская перемога

Йоахим Лёв вылетел, не взяв Сане, сейчас вылетит с ним в наличии

Вторая половина матчей одной восьмой чемпионата Европы таит в себе бриллиант Англия — Германия, одну простую задачу с двумя отнюдь неравными исходными Францией и Швейцарией, а также два примерно равных противостояния Испании и Хорватии, Украины и Швеции. «Реальное время» даёт свой прогноз на матчи, завершающие серию плей-офф одной восьмой.

28 июня. 19.00. Копенгаген. Испания-Хорватия.

Обе команды забрались в плей-офф только в последнем туре, и обе пока выглядят неубедительно. Даже испанский разгром — 5:0 не должен вводить в заблуждение в этом плане, просто количество словацких Зобниных в этой игре превысило всякие разумные пределы. Соавторами того поражения в полной мере должны считаться не только голкипер Дубравка, и автор еще одного автогола Куцка, но и защитники Громада с Шаткой. По той игре даже любопытно было, зачем словаки вдесятером набиваются в свою штрафную, если от них таилась бОльшая опасность воротам, чем от испанцев.

Любопытно, что на этом ЧЕ задействовано играет более десяти представителей славных футбольных династий с разной турнирной судьбой. Уже вылетели поляк Щенсны, россияне Кузяев и Черышев, испанцы выбили словака Вайсса. А мы предсказываем, что хорваты отправят домой испано-бразильца Тьягу, сына чемпиона мира Мазиньо, поскольку будучи молодцами на фоне словаков, испанцы в игре с Хорватией столкнутся с куда более умелой защитой, и, самое главное, поставленной контригрой.

Прогноз «РВ»: 2:1 в пользу Хорватии. Её сборная, как, впрочем, и Бельгия, рискуют вновь окунуться в футбольное безвременье, как было в нулевые, когда сошло звездное поколение Бобана, Просинечки, Шукера. Сейчас на сходе поколение Модрича, Ловрена, Перишича, и мы опять поставим на тех, кто должен напоследок хлопнуть дверью.

Франция выиграет, поскольку она сильнее исторически и актуально. Фото fff.fr

28 июня. 22.00. Бухарест. Франция-Швейцария.

Самый лёгкий и короткий прогноз. Франция выиграет, поскольку она сильнее исторически и актуально. Нынешняя Швейцария ничем не отличается от самой себя прошлых лет, довольствуясь выходом в плей-офф.

Прогноз «РВ»: 4:1 в пользу Франции. Плей-офф — это время серий пенальти и разгромов, то есть, время максимально закрытого (как Италия-Австрия) и открытого (ка Дания-Уэльс) футбола. Это, казалось бы, исключающее друг друга обстоятельство, связано с тем, что команда, пропустив гол, уже не отсиживается в обороне, как может сделать это на групповом этапе. Поскольку у Франции есть Килиан Мбаппе, как человек, который вскроет оборону Швейцарии, Карим Бензема и Оливье Жиру, как люди, которые будут добивать её, то мы и поставим на крупный счет.

29 июня. 19.00. Лондон. Англия-Германия.

Плей-офф 2020 дарит сразу два статусных матча, Бельгии с Португалией и, тут надо возвысить голос до максимального, Англии с Германией. Британцы, как обычно, сверхталантливы и перспективны, но это до поры, до времени. Пока не споткнутся о более организованную команду, вроде Исландии. Хотя текущее развитие событий подсказывает, что не немцы станут на этот раз преградой к завоеванию титула.

Лёва мощно ругали за то, что он не взял на ЧМ-2018 Лероя Сане, но прямо сейчас это самый критикуемый игрок Бундесманшафт. Либо Сане не может играть в этой сборной, либо не хочет звездить в команде Лёва, мстя ему за игнор три года назад, наконец, может быть это в очередной раз доказывает, что клубные и национальные команды подчас это две разные истории. Но и вся Германия пока неубедительная, как к тому привыкли. Забить решающий год для выхода в плей-офф за девять минут до конца основного времени в Венгрией, а затем играть на удержание счета, да еще в родных стенах, это какая-то неправильная Германия. С неправильным Хуммельсом, забивающим в свои ворота, неправильным Мюллером, не поражающим чужие, и просто неправильным Нойером.

Лёва мощно ругали за то, что он не взял на ЧМ-2018 Лероя Сане, но прямо сейчас это самый критикуемый игрок Бундесманшафт. Фото instagram.com/dfb_team

Еще одно любопытное наблюдение. Одна из самых важных тем, поднимаемых нынешним чемпионатом Европы, это мотивация. В том числе, через рассказы о судьбах футболистов. К примеру, живущий в Англии уроженец Сьерра-Леоне Глен Камара, благодарит маму за то, что она в одиночку воспитывала его и других детей. Еще один выходец из Сьерра-Леоне это футболист немецкой сборной Антонио Рюдигер вырос в криминальном районе Берлина — Нойкольне. С другой стороны мама англичанина Кэлвина Филипса трудилась на двух работах, чтобы прокормить будущего футболиста, и его сестру, в то время, пока отец коротал время в тюрьме. Теперь Филипс очередной игрок сборной Англии, попавший в неё с футбольного дна, как ранее Джейми Варди, Андре Грей. Мама итальянского бразильца Жоржиньо работала уборщицей.

Прогноз «РВ»: 2:1 в пользу Англии. Гол за то, что она играет дома, еще гол, поскольку Англия на данное время выглядит сильнее, а один мяч оставим на долю Германии, чтобы не так больно было уходить ее тренеру Йоахиму Лёву.

29 июня. 22.00. Глазго. Украина-Швеция.

Швеция выиграла свою отборочную группу, причем, сделала это уже второй раз кряду. Ранее, на чемпионате мира в России, шведы опередили Мексику, Южную Корею и Германию, которой проиграли в личной встрече. Причем, Швецию успели похоронить еще до ЧМ-2018, когда команду покинул ее многолетний лидер Златан Ибрагимович...

В последнем матче группового этапа шведы обыграли и выбили и турнира Польшу, еще одну команду, которая. как ранее Швеция, слишком зависима от своего нестабильного лидера Роберта Левандовски. Человека, своей карьерой подтверждающего нетривиальную мысль, когда лучше иметь команду бойцов, чем подобную звезду. Да, Левандовски сделал дубль со шведами, увеличив свою статистику очередными голами в проигранных матчах. Забивать по 16 голов в отборе на ЧМ-2018, и уйти в тень в финальной части, где сборная проигрывает Сенегалу и ее громит Колумбия, в этом квинтэссенция всей карьеры Левандовского в сборной страны. Гроза Гибралтара — шесть голов, Армении, Латвии и Сан-Марино — по четыре, Андорры и Грузии — по три, хорош в противостоянии с карликами, Из огромного количества его голов по настоящему важными можно считать только мяч Греции в матче открытия домашнего ЧЕ-2012, гол в ворота Португалии на ЧЕ-2016 и гол, который он провел в ворота Испании. Все остальное просто пополнение статистики, в которой 69 голов. И ноль трофеев, более того, с трех турниров из четырех, сборная Польши вылетала сразу после группового этапа. Увы, сборная лишилась перед Евро Кшиштофа Пёнтека, его трио с Каролем Линетти и Аркадиушем Миликом выглядело бы более перспективным, чем ставка на Левандовски, карьера в сборной которого абсолютно не напоминает претендента на «Золотой мяч».

Швеция победит, поскольку она сейчас выше классом. Фото svenskfotboll.se

Кстати, и актуальное выступление Дании, потерявшей Кристиана Эриксена, и заигравшей еще сильнее, лишнее подтверждение тому, что нельзя быть слишком зависимым от одного лидера.

Однако и тогда шведы справились, пройдя в стыках Италию, и сейчас выглядят еще более уверенней. Тем более, что на лидирующие роли начал выходить Александер Исак, забивающий не так много, но обостряющий практически каждым своим приближением к воротам команды соперника. Помимо этого, наблюдается определенная динамика забитых шведами голов: ноль, один и три. Причем, один из них, пока последний по дате, забил представитель «Краснодара» Виктор Классон.

Возвращаясь к представителям футбольных династий, ждём в четвертьфинале шведа Джордана Ларссона («Спартак»), как и итальянца Кьезу, датчанина Шмейхеля, бельгийца Лукаку, француза Тюрама.

Локально Украина сейчас выше России, более того, имеет шанс подняться еще выше, за счет успеха в матче со Швецией. И это солидный результат, достигнутый без двух очевидных лидеров команды Коваленко и Коноплянки, при новом голкипере Бущане, который сменил 37-летнего Пятова, севшего на скамейку запасных, откуда последуют проводы из сборной. И при всех тех проблемах украинского футбола, которые мало чем отличаются от российских.

Прогноз «РВ»: 2:0, Швеция победит, поскольку она сейчас выше классом.