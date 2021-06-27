Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле

Фото: Ринат Назметдинов

В июле беременные женщины и родители-одиночки смогут получить новые пособия, тарифы на услуги ЖКХ повысятся, а пенсии будут выплачивать по новым правилам. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Российской газеты», который мы публикуем для наших читателей.

Беременные женщины и родители-одиночки получат новые пособия

С 1 июля будущие мамы из небогатых семей, а также родители-одиночки смогут подать заявления на новые пособия на детей.

Первый вид пособий — выплата беременным женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки беременности. Как поясняет Минтруд, такое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Проще говоря, если в семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом семья оказалась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме назначат. А вот если в семье пять особняков миллиардной стоимости и полный гараж дорогих иномарок, то откажут.

Пособие будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если женщина обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения — по истечении 30 дней, вплоть до родов.

Фото: Ринат Назметдинов

Выплата назначается единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью; родителям и законным представителям ребенка, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем. Второй вид пособий — выплаты одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Доход семьи должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.

Выплата распространяется и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Пособие назначается с 8 лет и будет выплачиваться до 17 лет. При этом выплата назначается на один год и продлевается по заявлению, ее размер будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.

Тарифы на коммунальные услуги вырастут

С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги. Правительство ежегодно устанавливает максимальные индексы увеличения этих платежей.

Существеннее всего в этом году тарифы могут повыситься в Чечне — на 6,5%. Примерно на столько же в Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Самое низкое повышение будет в Мурманской области — не более чем на 3,2%.

В целом по стране тарифы должны вырасти на 4%. Но фактический размер индексации будет даже ниже, отмечает ФАС — около 3,3%.

Фото: mgorsk.ru

Меняются условия льготных ипотечных программ

С июля планируется расширить круг заемщиков, которые могут взять семейную ипотеку под 6% годовых. Эта программа станет доступной для семей, у которых родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке останется прежней — 6 млн рублей, а в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Программой можно воспользоваться и для снижения ставки по ранее полученному кредиту.

Проект постановления правительства на этот счет опубликовал Минфин. По его оценке, в 2021—2024 годах расходы бюджета на субсидирование ставки в рамках льготной ипотеки под 7% составят около 40 млрд рублей, а на расширение семейной ипотеки потребуется 49 млрд рублей. Одновременно со 2 июля продлевается на год базовая программа льготной ипотеки на новостройки. Ее условия, напротив, ужесточаются: максимальная ставка повышается с 6,5% до 7%, предельная сумма кредита (пока еще аналогичная лимитам в семейной ипотеке) для всех регионов снижается до 3 млн рублей.

Банки не смогут выплачивать пенсии на карты Visa и Maestro

С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Завершается начатый еще в 2017 году поэтапный перевод выплат из бюджета гражданам на национальные карты, пандемия затянула этот процесс на год.

Банк России трижды разрешал банкам откладывать срок окончательного перевода социальных выплат на «Мир». Изначально он был установлен еще на 1 июля 2020 года, затем — на 1 октября, потом — на 1 января 2021 года, но в итоге крайний срок подвинули еще на полгода.

Чтобы получить карту «Мир» нужно обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем сообщить ее реквизиты Пенсионному фонду — через единый портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»).

Как пояснили в Банке России, если пенсионер, получающий пенсию на карту, не оформит выплаты на «Мир», с июля банк зачислит выплаты на счет, не привязанный к карте. Если такого счета нет, банк направляет получателю уведомление явиться в течение 10 рабочих дней со дня поступления выплаты за ее получением либо представить реквизиты счета с картой «Мир» или счета без использования карт. Если пенсионер не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день возвращает выплату в Пенсионный фонд и уведомляет об этом клиента.

Фото: Ринат Назметдинов

Переболевшие COVID-19 смогут пройти бесплатное обследование

С 1 июля россияне, переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию. Она будет доступна по полису обязательного медицинского страхования до конца 2023 года. В первую очередь на нее планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме.

Углубленная диспансеризация будет проводится в два этапа. Первый включает семь обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию — то есть исследование дыхания, рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на портале госуслуг. Планируется, что всего в ней примут участие три тысячи поликлиник по всей России. По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать три обследования — эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Одновременно с углубленной диспансеризацией с 1 июля во всех регионах страны в полном объеме возобновляются программы плановой диспансеризации. Ее могут проходить каждые три года граждане в возрасте до 40 лет и ежегодно те, кому уже исполнилось сорок лет.

Узнать о положенных льготах станет проще

С 1 июля для информирования граждан о мерах соцподдержки будут использоваться сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения — ЕГИССО.

Как пояснили в Минтруде, в ней собрана полная информация о всех гражданах, которым полагаются льготы и пособия. Она постоянно обновляется, в нее направляют данные разные ведомства. Благодаря системе ЕГИССО граждане смогут оперативно получать консультацию о своих правах на пособия и льготы.

Информирование будет доступно на портале госуслуг, а также по телефону. На базе Пенсионного фонда России создается Единый контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412.

На первом этапе проконсультироваться можно будет по федеральным мерам соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экспертизы.

Фото iguides.ru

Российский поисковик будут устанавливать на гаджетах по умолчанию

Производители гаджетов с 1 июля должны будут по умолчанию предустанавливать в загруженный браузер смартфонов и планшетов отечественную поисковую систему.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Так, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги» и другие.

Магазины не смогут продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку

С 1 июля табачные изделия в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля. С этой же даты из продажи должен исчезнуть немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна и т.п.). Так власти борются с нелегальной продукцией.

ЕМРЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей. Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже с 1 апреля 2021 года. Но до 1 июля рознице разрешалось продавать остатки дешевле, если товар был закуплен до 1 апреля. То же самое с маркировкой: для альтернативного табака обязательная маркировка вступила в силу еще с 1 июля 2020 года (для обычной табачной продукции — на год раньше), но распродавать немаркированные остатки разрешалось еще до 1 июля 2021 года.

Ранее минимальная цена на табачную продукцию рассчитывалась, наоборот, от максимальной розничной цены — она составляла 75% от максимальной.

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Небольшие торговые точки обяжут принимать карты

С 1 июля порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться картой, снижается с 30 млн до 20 млн руб. Выручка учитывается за предыдущий год.

Таким образом, эта обязанность распространяется на совсем небольшие торговые точки (не исключая интернет-магазины), заведения общепита, парикмахерские и т.д. Это второй этап расширения приема безналичных платежей в этом году: с 1 марта порог выручки снижен с 40 млн до 30 млн руб.

Не использовать POS-терминал можно только в двух случаях: нет доступа к интернету или к мобильной связи, либо выручка в конкретном магазине за предыдущий год не достигла 5 млн рублей. Второй случай касается организаций и ИП, открывших несколько магазинов: если выручка по всем точкам за прошлый год была выше 20 млн рублей, но в отдельном магазине составила менее 5 млн рублей, то терминал там можно не ставить, говорит эксперт портала «Бухонлайн» (проект ГК СКБ Контур) Марина Басович.

Закон требует принимать карты «Мир», но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт.

Нарушителям грозит штраф: для должностных лиц от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.18 КоАП РФ).

Закредитованным гражданам будет сложнее занять деньги

С 1 июля банкам становится менее выгодно выдавать потребительские кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Банки будут или чаще отказывать им в кредите или предлагать более высокие ставки. Это следствие повышения надбавок к коэффициентам риска, которые используются при расчете нормативов достаточности капитала банка. Оно особенно заметно для заемщиков, которые тратят на платежи по долгам более половины доходов.

С 1 августа похожие правила будут действовать в отношении ипотеки с низким первоначальным взносом.Банк России принял такое решение, потому что скорость, с которой граждане набирают новые кредиты, сильно опережает рост их доходов. «Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки», — подчеркивает Банк России.

Темпы роста новых выдач потребкредитов немного снизятся, однако банки продолжат кредитовать качественных заемщиков даже с высоким показателем долговой нагрузки, принимая повышенную нагрузку на капитал, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Фото cbr.ru

Банк России сможет публиковать списки теневых банкиров

Банк России с 1 июля получает право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, а также право инициировать через суд оперативный арест счетов, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц, если в капитале организации возникла дыра. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности. Но так и не принят закон о праве ЦБ перекрывать им выезд за границу.

Для банков, страховщиков и НПФ закрепляется обязанность определять на постоянной основе контролирующих их лиц и направлять информацию об этом Банку России (вопрос определения контролирующего лица увязан через критерии закона о банкротстве). Планируется, что первый раз они должны будут отчитаться по новым правилам до начала сентября. Банк России опубликует эти перечни на своем сайте (по каждой организации — свой список), а если сочтет, что данные неполны, может их дополнить своим решением — в этом принципиальное отличие от действующего порядка.

Банк России за предыдущие годы проделал большую работу по публичному раскрытию структуры собственности (иногда довольно запутанной) своих поднадзорных, она ляжет в основу будущих перечней. Информация уже раскрыта с достаточной степенью корректности, однако структура собственности не статична, и Банк России ведет ее непрерывный мониторинг, сказал его представитель.

Налоговики смогут предупреждать о блокировке расчетных счетов

С 1 июля в правила блокировки расчетных счетов компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) вносится небольшое послабление. Так, налоговики смогут уведомлять владельцев счетов о том, что они не подали декларации и что счет скоро будет заблокирован. Предупреждать будут за 14 рабочих дней до дня принятия решения о блокировке.

Это позволит компаниям и ИП исправить недочеты, чтобы не допустить заморозки счетов. Речь идет именно о праве, но не об обязанности налоговой инспекции предупреждать о блокировке счетов.

Фото: Максим Платонов

Транспортный налог не будут пересчитывать в сторону увеличения

С 1 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от перерасчета транспортного налога в сторону его увеличения (относительно ранее уплаченной суммы налога). Такая норма уже действует в отношении налога на имущество и земельного налога.

«Таким образом, если у налогоплательщика не имеется задолженностей по ранее выставленным налоговым транспортным платежам, то последующие расчеты транспортного налога он будет получать в равносильной сумме последнего выставленного налоговой счета. Если же владелец транспортного средства нерегулярно платил налог и не успевал внести плату до 1 декабря, когда заканчивается налоговый период, ему начислялись пени — и в этом случае транспортный налог будет уже сделан с учетом этих долгов. В процентном соотношении, если долги не велики, это будет не такая высокая прибавка и при дальнейшем дисциплинированном соблюдении правил уплаты налога в срок, последняя сумма уже не изменится», — говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Так, перерасчет транспортного налога физлица не будет проводиться, если он (независимо от оснований) приводит к росту уплаченной ранее суммы налога, то есть ухудшает положение налогоплательщика, поясняли ранее в ФНС.

Меняются правила государственного и муниципального контроля

С 1 июля вводятся новые правила государственного и муниципального контроля. Одной из его главных новаций является отказ от выездной проверки в качестве единственного контрольно-надзорного мероприятия.

Вместо этого вводится ряд других инструментов, к которым относятся контрольная закупка; мониторинговая закупка; выборочный контроль; инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка. Выездная проверка также входит в число этих мер, но она должна стать крайней мерой. Еще одной особенностью системы контроля является приоритет профилактики.

Кроме того, российские предприниматели смогут обжаловать неправомерные действия контрольных органов в досудебном порядке. Начиная с 1 июля 2021 года подобный порядок действий станет обязательным, если, по мнению владельца бизнеса, проверка прошла с нарушениями.

Подать жалобу можно на портале госуслуг при помощи сервиса «Жалоба на решение контрольного органа». Ответить на жалобу должны в течение 20 рабочих дней. Этот срок может быть однократно продлен также на 20 рабочих дней.

Фото: Максим Платонов

Должники по-прежнему остаются без субсидий на оплату услуг ЖКХ

Новый порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг вновь откладывается. Он должен был начать действовать с июля, но срок переносится до начала 2022 года (закон об отсрочке одобрен Советом Федерации, но еще не подписан президентом).

Сейчас оформить субсидию житель может, если у него нет задолженности по оплате ЖКУ. В будущем предполагается ввести более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии смогут только закоренелым должникам — если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности: органы власти станут самостоятельно запрашивать эти сведения.

Упрощается оформление прав на дома у аэропортов

С 1 июля станет проще оформить документы на недвижимость у аэропортов. Вступает в силу закон, который регулирует порядок использования приаэродромной территории.

Ряд объектов будет защищен от сноса. Это дома, дачи и гаражи, построенные до установления подзон. Но лишь при условии, что их размещение соответствует правовому режиму земель и виду разрешенного использования участка. Для самостроев исключений не сделано.На приаэродромной территории выделяется семь подзон, в том числе подзона, в которой запрещается строительство из-за несоответствия уровня звука от пролетающих самолетов санэпидтребованиям.

До сих пор оформить права на участок или строение у аэропорта можно было только после длительных согласований и экспертиз.

Фото seanews.ru

Снижается экспортная пошлина на сою

С 1 июля снижается экспортная пошлина на сою — с 30% до 20% (но не менее 100 долларов за тонну). Такое решение правительства будет действовать до 1 сентября 2022 года. В кабмине считают, что это позволит, с одной стороны, сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, а с другой — сдержать рост цен на этот продукт.

Экспортная пошлина на сою в размере 30% (но не менее 165 евро за тонну) была введена в России с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Инициатором выступил Масложировой союз. Мощности по переработке масличных (сои, подсолнечника, рапса) в стране недозагружены, а на фоне высоких мировых цен экспорт бобов ускорился, аргументировали в союзе.

Однако такой размер пошлины стал фактически запретительным для аграриев Дальнего Востока. Традиционно Россия экспортирует около 1 млн тонн сои и одновременно импортирует около 2 млн тонн. Экспортируется соя с Дальнего Востока в располагающийся рядом Китай. А завозится импортная соя в центральную часть России, где сосредоточено много животноводческих комплексов. Везти дальневосточную сою в центр страны получается слишком дорого.

Учет древесины перейдет к электронной системе

После шести месяцев пилотного тестирования запускается электронная система учета перемещения древесины и лесоматериалов. Изменения в Лесной кодекс, призванные обеспечить прослеживаемость движения древесины и сделок с ней, вступают в силу с 1 июля.

Теперь сведения о каждой заготовленной партии леса должны быть внесены в систему ЛесЕГАИС. Там же будут делать отметки о том, что бревна доставили на склад, отправили на лесопилку или продали.

При заключении сделок с древесиной система будет автоматически проверять легальность ее происхождения. Если возникнут какие-либо подозрения, оформление документов на куплю-продажу будут заблокировано.

Предполагается, что с введением ЛесЕГАИС сбыть контрафактную древесину станет невозможно, повысится прозрачность рынка лесоматериалов, появятся новые официальные рабочие места и возрастут поступления в бюджет.