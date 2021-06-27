Океанов теперь пять, картошка теперь полезна, а в Китае нашли новый вид людей

Интересные новости науки с 21 по 27 июня

Океанов на Земле теперь 5! Официально

Национальное географическое общество США наконец-то объявило об официальном признании пятого океана — Южного, омывающего берега Антарктиды. Cо времен Великих географических открытий прошло уже много времени, в первый раз понятие «Южный океан» аж в начале XVI века применил в своих трудах испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа, когда описывал холодные течения, идущие с юга к берегам Южной Америки.

Но испанца никто не послушал, и океанов несколько столетий было четыре. В 1921 году географы начали спорить по поводу обозначения «Южный океан» — сразу же как только была создана Международная гидрографическая организация (МГО), призванная определять границы водоемов и течений. И доспорились до того, что в 1937 году термин «Южный океан» при поддержке ученых официально был закреплен в документах МГО, так как воды, прилегающие к Антарктиде и объединенные Антарктическим циркумполярным течением, очень специфичны по физико-химическим и биологическим характеристикам. Школьные учителя вздохнули и начали учить детей по-новому. Но в 1953 году МГО отменила собственное решение из-за невозможности провести четкие границы. Школьные учителя опять вздохнули и начали учить детей по-старому.

В 2000 году ветреная МГО снова передумала и определила территорию Южного океана условно — от побережья Антарктиды к северу до 60-й параллели южной широты. Пришлось повозиться с поиском подходящей параллели: именно 60-я нигде не пересекает сушу и именно в этих пределах действует Договор ООН об Антарктике.

Фото wikipedia.org

Но ученых-географов подобный подход не устроил. Сейчас решено, что северную границу Южного океана следует проводить по зоне, окружающей Антарктиду, — Антарктическому полярному фронту, внутри которого циркулируют холодные воды Антарктического циркумполярного течения.

В общем Южный океан теперь официально существует, там страшно холодно, его площадь — 20,3 миллиона квадратных километров: это примерно в два раза больше площади США. Среди всех земных океанов Южный — четвертый по площади, меньше его только Северный Ледовитый.



В Китае нашли череп, принадлежащий новому виду Homo

88 лет назад один строитель нашел в Харбине окаменевший череп. Находка ему понравилась, и он решил сохранить ее от японских оккупантов (тогда северо-восток Китая находился под японской пятой). Так что строитель тайно утащил череп домой и спрятал на дно колодца. Там он и лежал 80 лет. Но перед смертью строитель рассказал о находке семье, и она наконец попала в руки антропологов.

Харбинский человек был тем еще симпатягой: квадратные глазницы, огромные зубы, мощные надбровные дуги, крупная голова (правда, мозг был такой же, как у обычного человека). Было ему лет 50 (и для первобытного человека это возраст Мафусаила), а жил он 146 000 лет назад в пойме лесной речки вместе со своим небольшим племенем.

Фото marlin-prod.literatumonline.com

Несколько лет череп хранился в запасниках музея, и только сейчас у ученых дошли руки до того, чтоб его исследовать. Оказалось, что китайский строитель нашел новый вид вымершего человека, ранее неизвестный ученым. И этот человек был ближе к нам, чем, скажем, к неандертальцам. Так что теперь ученые решили: человек разумный и неандерталец разошлись в эволюции гораздо раньше, чем до сих пор считалось, скорее всего, с тех пор прошел уже миллион лет. И харбинский человек, судя по всему, — наш ближайший родственник среди всех доселе найденных видов древних людей.

Назвали новый вид Homo Longi (от китайского слова, означающего «дракон»). В Лондонском музее естественной истории считают, что это одна из самых важных окаменелых находок за последний миллион лет.



Картошка полезна! Ура!

Как правило, в задачи ученых входит максимально расширить список вредных продуктов, запретив человечеству есть примерно все на свете. Но порой эту тревожную тенденцию нет-нет да и пронзит лучик света. Так, на этой неделе стало известно, что американские ученые из университета Пердью реабилитировали картофель, занесенный в стоп-листы практически всеми последователями правильного питания.

Итак, американцы установили: если есть вареную или печеную картошку, то у вас упадет артериальное давление и снизится риск заработать гипертонию. Дело в том, что картофель — это основной источник калия в рационе американцев. Собственно, калий ученые и изучали — вернее, его влияние на давление и на сердечно-сосудистую систему. В клинических испытаниях участвовали 30 человек, которым была диагностирована гипертония или предгипертензия. И выяснилось, что те, кто ел вареный или печеный картофель, имели систолическое давление ниже, чем те, кто ел все то же самое, но без картошки. И даже картофель фри, который вызывает нервный тик у любого гастроэнтеролога или диетолога, оказался не таким страшным: порция на 330 ккал не навредит вашим кровеносным сосудам.

Фото pxhere.com

Так что же такого чудодейственного в картофеле? Ученые поясняют: он помогает выводить из организма натрий, который в избыточных количествах влияет и на давление, и на сердце. А еще в картошке есть питательные вещества и пищевые волокна. Одна средняя картошка восполняет примерно 10% суточной потребности человека в калии. Так что, советуют нам ученые мужи и дамы из города Пердью, хорошие источники калия, такие как картофель, надо не ограничивать, а продвигать!

В Антарктиде искали исчезнувшее озеро

«Гляциологический детектив» развернулся среди исследователей Антарктиды. Зимой 2019 года с поверхности шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде предательски пропало целое озеро, в котором собиралась талая вода летом (да-да, в Антарктиде бывает лето). Казалось бы: пропало и пропало, чего огород-то городить?

Но ученые решили понять, куда же оно делось. И докопались до истины, и даже опубликовали об этом научную работу. По их мнению, масса скопившейся в довольно глубоком озере талой воды просто-напросто проломила толщу ледника, раскрыла в нем трещину, после чего спокойно вытекла в океан (который, как мы теперь знаем, называется Южным). Такой процесс известен ученым, и он называется гидроразрыв.



Фото NASA ICESat-2

Открыли механизм, запускающий рак

Американские биологи открыли биофизический механизм, который запускает гены, приводящие к образованию раковой опухоли. Изучали этот «стартовый пистолет» на лейкемии — на тех раковых клетках, которые несут в себе слитые в один два гена, которые и вызывают эту мутацию. Ученые предполагают: дело в том, что в ядре таких клеток происходит процесс, очень похожий на разделение фаз в смесях из двух жидкости. Это активизирует синтез белков, продуцируемых слитыми генами, и заставляет их сильнее связываться с генами-мишенями.



«Поскольку подобные слияния генов наблюдались и при других злокачественных новообразованиях, механизм, который мы открыли, может объяснить и другие типы рака, — говорит один из авторов публикации Дуглас Фанстиэль — Мы считаем, что наши открытия помогут создать инновационные методы для борьбы с раковыми клетками».

Пока все эксперименты биологи делали в лаборатории, in vitro, но в ближайшее время начнутся эксперименты на живых организмах: нужно подтверждение того, как работает открытый механизм. И если действительно ученые открыли, как разделение фаз влияет на развитие рака, впереди может быть и большой прорыв в лечение разных видов онкологических болезней.

