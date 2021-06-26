Вся королевская рать: биографии преданнейших Сталину членов Политбюро ЦК

Эти «тяжеловесы» компартии создавали и поддерживали культ личности Сталина, служили ему денно и нощно. Их биографии прочно сплетутся с именем вождя. Так, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова историки окрестят «тенью Сталина», наркома путей сообщения Лазаря Кагановича — «главным завхозом Сталина». Номинальный глава государства Михаил Калинин на период выхода статьи был знаком с Иосифом Виссарионовичем почти три десятилетия (с 1912 года, когда Калинин являлся сотрудником большевистской «Правда»). А первый Маршал Советского Союза Климент Ворошилов — и вовсе с 1906 года. Продолжаем листать страницы настольного календаря за 1941 год. Спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 10-я.

В.М. Молотов

Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) — член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Совета народных комиссаров СССР, народный комиссар иностранных дел — родился 9 марта 1890 г. в слободе Кукарке, Вятской губернии (ныне город Советск, Кировской области). В 1902 г. т. Молотов поступил в 1-е Казанское реальное училище. С 1905 г. т. Молотов начал свою революционную деятельность, участвуя в революционных ученических кружках, на митингах и в демонстрациях против царизма. В 1906 г. в Казани т. Молотов вступил в большевистскую партию. Он был одним из главных организаторов революционно настроенной молодежи — учащихся средних школ Казани.

В 1909 г. т. Молотов был арестован и сослан на 2 года в Вологодскую губернию. В ссылке т. Молотов находился сначала в городах Тотьме и Сольвычегодске, затем в городе Вологде. В ссылке т. Молотов вел активную нелегальную партийную работу среди железнодорожных рабочих, составлявших в Вологде главные пролетарские кадры. Партийно-большевистская организация г. Вологды создана т. Молотовым. В 1910—1911 гг. она значительно усиливает свою деятельность, твердо проводя антиликвидаторскую линию большевиков. Будучи в ссылке, т. Молотов уделял большое внимание изучению произведений классиков марксизма. Вологодское и вятское жандармские управления в своих донесениях отмечали, что Молотов «отличается знанием социал-демократической программы и литературы», «является серьезным организатором».

По окончании срока ссылки, в июне 1911 г., т. Молотов уехал в Петербург и поступил в Политехнический институт, где провел большую работу по созданию большевистских студенческих организаций, по сплочению революционных кадров студенчества. С 1912 г. т. Молотов начал работать в большевистской газете «Звезда» и принимал самое близкое участие в создании легальной большевистской ежедневной газеты «Правда». Тов. Молотов входит в состав редакции «Правды» со дня ее основания, помещая статьи под псевдонимами А. Рябин, В. Михайлов, А. Званов. К этому времени относятся первые встречи т. Молотова с товарищем Сталиным, непосредственно руководившим созданием «Правды». Будучи секретарем редакции и одним из руководителей «Правды», т. Молотов вел переписку с заграничным центром большевиков и лично с В.И. Лениным. В 1912 г. т. Молотов — член подпольного Петербургского комитета большевиков. Он принимал активное участие в руководстве работой большевистской фракции IV Государственной думы, вел непримиримую борьбу с ликвидаторством (меньшевизмом) и другими антибольшевистскими течениями. За революционную деятельность т. Молотов неоднократно арестовывался и высылался из Петербурга.

Во время империалистической войны 1914 г. т. Молотов занимал последовательную ленинскую позицию в вопросе о войне и революции. Он активно проводил большевистскую линию за превращение войны империалистической в войну гражданскую. Вскоре после начала войны т. Молотов переезжает в Москву, где ведет упорную работу по воссозданию московской организации большевиков, разгромленной царской охранкой в начале империалистической войны, по собиранию разрозненных сил московских большевиков. Ему удается организовать несколько активных большевистских групп в разных районах Москвы. Но по доносу пробравшихся в организацию провокаторов в 1915 г. т. Молотов снова был арестован и выслан на 3 года в Иркутскую губернию (село Манзурка).

В мае 1916 г. он бежит из ссылки в Петроград, где нелегально работает в качестве партийного профессионала. Осенью этого года Молотов был кооптирован в состав Российского бюро ЦК большевиков. В период Февральской буржуазно-демократической революции т. Молотов — член Петроградского комитета большевиков, член Исполнительного комитета Петроградского совета. Тов. Молотов руководил восстановлением и выпуском газеты «Правда», принимал активное участие в работах Апрельской партийной конференции и VI съезда партии, являясь одним из руководителей петроградской большевистской организации.

В дни Великой Октябрьской Социалистической революции т. Молотов — один из активнейших руководителей большевиков, работающих непосредственно под руководством Ленина и Сталина, член Военно-революционного комитета, руководившего восстанием в октябрьские дни.

В начале 1918 г. т. Молотов был выдвинут на пост председателя Совета народного хозяйства Северного района, в который входили тогда семь северных губерний, в том числе Петроградская.

Летом 1919 г. т. Молотов был назначен уполномоченным партии и советского правительства в Поволжье. С конца 1919 г. т. Молотов — председатель Нижегородского губисполкома. В сентябре 1920 г. направляется ЦК партии в Донбасс и работает секретарем Донецкого губкома. На IX съезде РКП (б) Молотов был избран кандидатом в члены ЦК РКП(б).

С ноября 1920 г. т. Молотов — секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1921 г. на X съезде РКП(б) Молотов был избран членом ЦК РКП(б), а также кандидатом в члены Политбюро, а с 1926 г. членом Политбюро ЦК ВКП(б). С X съезда партии до конца 1930 г. т. Молотов — секретарь ЦК ВКП(б). В 1928—1930 гг. т. Молотов по совместительству с работой секретаря ЦК ВКП(б) был секретарем МК ВКП(б). Тов. Молотов руководил разгромом бухаринцев в Москве. С декабря 1930 г. т. Молотов — председатель Совнаркома СССР. В 1939 г. т. Молотов был назначен одновременно народным комиссаром иностранных дел СССР.

В 1930 г. на декабрьском Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) т. Молотов, в связи с назначением его председателем Совнаркома СССР, говорил: «Я рос в большевистской партии и связан с нею многими годами непрерывной работы. У меня, как у коммуниста, нет и не может быть большего желания, чем быть на деле учеником Ленина... В течение последних лет мне пришлось, в качестве секретаря Центрального Комитета, проходить школу большевистской работы под непосредственным руководством лучшего ученика Ленина, под непосредственным руководством товарища Сталина. Я горжусь этим.

До сих пор мне приходилось работать, главным образом, в качестве партийного работника. Заявляю вам, товарищи, и на работу в Совнарком я иду в качестве партийного работника, в качестве проводника воли партии и ее Центрального Комитета».

Верный ученик Ленина и ближайший соратник товарища Сталина, т. Молотов является крупнейшим организатором и руководителем большевистской партии и советской власти.

Тов. Молотов всегда вел и ведет последовательную борьбу за идеи марксизма-ленинизма, беспощадно разоблачая и громя врагов партии и советского народа. Тов. Молотов — автор ряда важнейших работ по вопросам партийного и советского строительства, социалистической индустриализации и коллективизации.

Крупнейшими событиями исторического значения явились речь т. Молотова к двадцатилетию Октябрьской революции, доклад на XVIII съезде партии о третьем пятилетнем плане и выступления на сессиях Верховного Совета СССР о международном положении и внешней политике СССР.

В день 50-летия т. Молотова в марте 1940 г. Центральный Комитет ВКП(б) писал: «Твоей энергии, твоей неутомимой работе на посту Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР страна социализма во многом обязана своими успехами и победами. В своих устных и печатных выступлениях перед партией и страной ты обобщаешь гигантский опыт великой работы по созданию коммунистического общества».

За выдающиеся заслуги в деле организации большевистской партии, создания и укрепления советского государства Молотов награжден в день его 50-летия орденом Ленина.

Тов. Молотов — депутат Верховного Совета СССР и Верховных Советов союзных и автономных советских социалистических республик.

К.Е. Ворошилов

4 февраля 1941 г. партия, весь советский народ отмечают 60-летие славного жизненного пути Климента Ефремовича Ворошилова.

Климент Ефремович Ворошилов — член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР и председатель Комитета обороны при Совнаркоме СССР, первый Маршал Советского Союза — родился 4 февраля 1881 г. в Донбассе, в селе Верхнем, Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская область), в семье рабочего.

С раннего возраста К.Е. Ворошилов начал работать по найму. Семи лет он работал на шахтах, выбирал колчедан. Десяти лет вместе с отцом пас помещичий скот, работал батраком в кулацком хозяйстве. В 1896 г. К.Е. Ворошилов поступил рабочим на металлургический завод «Дюмо» при станции Алчевской (ныне Ворошиловск). В течение полутора лет он служил мальчиком в главной конторе завода, а затем перешел в электротехнический цех и работал в чугунолитейном цехе крановщиком. Там он организовал революционный кружок и уже в 1899 г. возглавил забастовку крановщиков завода «Дюмо», за что был уволен с работы и арестован. Имя т. Ворошилова было занесено полицией в списки «неблагонадежных».

В 1903 г. т. Ворошилов вступает в луганскую организацию РСДРП и становится большевиком. Работая на машиностроительном заводе Гартмана, т. Ворошилов руководил всеми крупнейшими мероприятиями подпольной большевистской организации в Луганске (митинги, массовки, подпольные типографии).

В революцию 1905 г. Ворошилов — организатор революционных боев рабочих Луганска. Он организовывал стачки, руководил деятельностью боевых отрядов. В феврале и июне 1905 г. т. Ворошилов успешно руководил забастовкой рабочих завода Гартмана. После разгрома второй забастовки т. Ворошилов был арестован и заключен в тюрьму. По требованию луганских рабочих т. Ворошилов в декабре 1905 г. был освобожден из тюрьмы под залог.

В начале 1906 г. т. Ворошилов едет делегатом на IV (Стокгольмский) съезд партии и впервые встречается там с Лениным и Сталиным. После съезда т. Ворошилов дважды нелегально ездил в Петербург, доставлял из Финляндии большие партии оружия для луганских рабочих и организовал боевые дружины. В 1907 г. т. Ворошилов — делегат V (Лондонского) партийного съезда.

В июле 1907 г. т. Ворошилов был арестован и выслан на 3 года в Архангельскую губернию. Но в декабре того же года он бежал из ссылки и был направлен ЦК партии в Баку, где в это время работали Сталин, Шаумян, Джапаридзе, Спандарян и др. Тов. Ворошилов был введен в состав Бакинского комитета. Осенью 1908 г. т. Ворошилов приехал в Петербург. Здесь он снова был арестован и выслан в Архангельскую губернию. В ссылке т. Ворошилов вел большую революционную работу среди политических ссыльных и одновременно занимался глубоким изучением марксизма. В ссылке он находился с небольшим перерывом до середины 1914 г.

Во время империалистической войны, работая на заводах Царицына и Петрограда, т. Ворошилов вел большевистскую пропаганду среди рабочих и активно боролся за лозунг большевистской партии о превращении войны империалистической в войну гражданскую.

После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. т. Ворошилов в марте переехал по решению ЦК в Луганск и там развернул огромную работу по подготовке пролетарской социалистической революции.

Тов. Ворошилов активный участник Великой Октябрьской Социалистической революции в Луганске и Петрограде. В конце 1917 г. т. Ворошилов назначается комиссаром Петрограда (по градоначальству). Вместе с Ф.Э. Дзержинским участвовал в организации и работе ВЧК.

Когда в феврале 1918 г. на нашу родину двинулись оккупанты-немцы, когда предатели, враги народа, главари буржуазной рады Петлюра и Винниченко продали немцам Украину, Ворошилов вернулся в Луганск. Тут начинается военная работа т. Ворошилова. Он организовал 1-й Луганский социалистический партизанский отряд и во главе его вел упорные бои против германских оккупантов на Украине. В апреле 1918 г. т. Ворошилов присоединил многочисленные украинские партизанские отряды к V Украинской армии, которой он командовал. Борясь с наступавшими германскими оккупантами, т. Ворошилов организовал отход V армии совместно с рабочими и их семьями из Донбасса в Царицын, прорвав кольцо немецких войск и белоказачьей контрреволюции на Дону.

Около 25 тысяч бойцов, артиллерия, большие запасы снарядов, пулеметы, винтовки, продовольствие, обмундирование и эвакуированное имущество заводов Луганска были доставлены в Царицын.

В защите Царицына т. Ворошилов был первым и ближайшим помощником товарища Сталина. К.Е. Ворошилов командует царицынским фронтом, является заместителем командующего и членом Военно-революционного совета южного фронта и командующим славной X армией, оборонявшей Царицын.

В конце 1918 г., после освобождения Украины от германской оккупации, т. Ворошилов был назначен народным комиссаром внутренних дел Украинской республики и командующим украинским фронтом. В 1919 г. т. Ворошилов был назначен командующим Харьковским военным округом. Будучи командующим XIV армией, руководил обороной Украины от деникинцев и петлюровцев.

Являясь одним из организаторов I Конной армии, т. Ворошилов в ноябре 1919 г. был назначен членом ее революционного военного совета. Своей боевой славой, мощью, организованностью и политической подготовкой I Конная армия обязана в первую очередь К.Е. Ворошилову. Лично руководя вместе с С.М. Буденным Конной армией, т. Ворошилов активно участвовал в осуществлении сталинского плана разгрома Деникина (1919—1920), в героическом прорыве польского фронта и преследовании белопольских войск вплоть до Львова (1920) и ликвидации врангелевского фронта (октябрь — ноябрь 1920 г.).

В марте 1921 г. во главе группы делегатов X съезда партии большевиков он был послан на ликвидацию Кронштадтского мятежа. В 1921 г. т. Ворошилов назначается командующим войсками Северо-Кавказского военного округа; в 1924—1925 гг. — командующим войсками Московского военного округа. После смерти М.В. Фрунзе, в ноябре 1925 г. т. Ворошилов был назначен народным комиссаром по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета СССР. В мае 1940 г. указом Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилов назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР и председателем Комитета обороны при СНК СССР.

Под руководством т. Ворошилова Красная Армия выросла в грозную и несокрушимую силу. За выдающиеся заслуги перед революцией т. Ворошилов награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красного Знамени на оружие, тремя республиканскими орденами Трудового Красного Знамени.

С 1921 г. т. Ворошилов — член Центрального Комитета ВКП(б), а с 1926 г. — член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1935 г. т. Ворошилову было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Партия и страна знают т. Ворошилова как верного ученика Ленина, ближайшего соратника и друга Сталина, одного из виднейших руководителей победоносной борьбы за построение социалистического общества в нашей стране. Непримиримый борец за ленинизм, т. Ворошилов всегда боролся и борется за единство большевистской партии, за ее генеральную линию, против всех врагов партии и народа.

Тов. Ворошилов — депутат Верховного Совета СССР, РСФСР и депутат Верховных Советов ряда союзных и автономных советских социалистических республик.

Л.М. Каганович

Лазарь Моисеевич Каганович — член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя Совнаркома СССР и народный комиссар путей сообщения — родился 22 ноября 1893 г. в деревне Кабаны (ныне Каганович), Киевской губернии, в бедной семье. С 14 лет начал работать в Киеве на заводах, обувных фабриках, в сапожных мастерских. В 1911 г., 18-летним юношей, т. Каганович вступил в партию в киевской большевистской организации; был членом Киевского, а затем Екатеринославского комитетов. Тов. Каганович вел ожесточенную борьбу с меньшевиками, бундовцами, эсерами, отстаивая принципы большевизма. Он организатор большевистских кружков в Киеве. Будучи руководителем нелегального союза торговых служащих, т. Каганович организовал ряд забастовок.

В период империалистической войны т. Каганович активно боролся за превращение войны империалистической в войну гражданскую. В 1915 г. он был арестован и выслан, но вскоре вернулся на нелегальную партийную работу в Киев. В 1916 г. под фамилией Стомахина т. Каганович, работая на обувной фабрике в Екатеринославе (ныне Днепропетровск), являлся организатором и председателем нелегального союза сапожников. За организацию забастовки на обувной фабрике т. Каганович был уволен. Рабочие бастовали 6 недель, требуя возвращения т. Кагановича на работу. Требования рабочих были удовлетворены, но т. Каганович в результате предательства провокатора вынужден был уехать. В Мелитополе, куда уехал т. Каганович, он организовал подпольную большевистскую группу и был председателем подпольного союза сапожников. В Юзовке (ныне Сталино) т. Каганович, под именем Бориса Кошеровича, работал на обувной фабрике, был руководителем большевистской парторганизации и организовал ряд успешных забастовок.

С начала Февральской буржуазно-демократической революции т. Каганович является членом Юзовского комитета партии большевиков, заместителем председателя Юзовского совета рабочих депутатов, возглавляя здесь борьбу большевиков с меньшевиками и эсерами.

С мая 1917 г., находясь на военной службе, т. Каганович руководил саратовской военной большевистской организацией и был членом Саратовского комитета партии большевиков. В июне 1917 г. т. Каганович был послан делегатом на Всероссийскую конференцию большевистских военных партийных организаций, где был избран членом бюро военных партийных организаций при ЦК РСДРП (большевиков).

Тов. Каганович — активный участник Великой Октябрьской Социалистической революции. С сентября 1917 г. т. Каганович — председатель Полесского комитета партии большевиков, один из руководителей октябрьского переворота в Гомеле. С января 1918 г. т. Каганович работал в Петрограде, а потом в Москве комиссаром Всероссийской коллегии по организации Красной Армии.

Летом 1918 г. т. Каганович был послан на партийную работу в Нижний Новгород (ныне Горький). В сентябре 1919 г. т. Каганович командирован ЦК партии на Воронежский участок южного фронта, где принимал активное участие в боях против конницы Мамонтова и Шкуро. После взятия Воронежа Красной Армией т. Каганович остается здесь на руководящей партийной и советской работе. В сентябре 1920 г. т. Каганович был послан ЦК партии на работу в Среднюю Азию, где активно проводил ленинскую национальную политику в борьбе с буржуазными местными националистами и великодержавными шовинистами за укрепление молодой Туркестанской Советской Республики.

На XII съезде партии в 1923 г. т. Каганович был избран кандидатом в члены ЦК РКП(б), а с XIII съезда он — бессменный член ЦК партии. В 1924—1925 гг. т. Каганович — секретарь ЦК ВКП(б), с мая 1925 г. по 1928 г. — генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины.

Под руководством т. Кагановича КП(б)У громила троцкистов, бухаринцев, буржуазных националистов. Тов. Каганович руководил индустриализацией Украины и подъемом ее сельского хозяйства.

С 1926 г. т. Каганович — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), а с 1930 г. — член Политбюро. С 1928 по 1939 г. т. Каганович — секретарь ЦК ВКП(б). В момент напряженной борьбы партии с правыми оппортунистами в конце 1928 г. ЦК ВКП(б) поручил т. Кагановичу руководящую работу в профсоюзном движении, где правые (Томский и др.) вели фракционную подрывную работу. Л. М. Каганович быстро сплотил преданные партии кадры профсоюзных работников и под руководством ЦК ВКП(б) обеспечил разгром врагов в профсоюзах.

В 1930 г. т. Каганович был избран первым секретарем МК и МГК ВКП(б). Под руководством т. Кагановича московские большевики достигли огромных успехов в деле индустриализации и коллективизации Московской области.

За успехи в развитии сельского хозяйства Московская область и лично т. Каганович были награждены орденом Ленина. Тов. Каганович руководил работой по составлению плана генеральной реконструкции г. Москвы и архитектурному оформлению столицы социалистического государства. Под его непосредственным руководством построена первая очередь лучшего в мире московского метрополитена.

После XVII партсъезда т. Каганович был избран председателем Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

С 1935 по 1937 г. т. Каганович — народный комиссар путей сообщения. Под его руководством железнодорожный транспорт достиг огромных успехов. За перевыполнение плана железнодорожных перевозок и за успехи в деле организации железнодорожного транспорта т. Каганович был награжден в 1936 г. орденом Трудового Красного Знамени. В 1937 г. т. Каганович был назначен народным комиссаром тяжелой промышленности. В 1938 г. т. Каганович был вновь назначен по совместительству народным комиссаром путей сообщения. На второй сессии Верховного Совета СССР в 1938 г. он был утвержден заместителем председателя Совнаркома СССР.

Тов. Каганович один из виднейших руководителей большевистской партии и советского правительства и один из ближайших соратников товарища Сталина.

Тов. Каганович депутат Верховного Совета СССР и депутат Верховных Советов ряда союзных и автономных советских социалистических республик.

М.И. Калинин

Михаил Иванович Калинин — член Политбюро ЦК ВКП(б) и председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР — один из старейших большевиков, верный соратник Ленина и Сталина, выдающийся государственный деятель Советского Союза.

М.И. Калинин родился 20 ноября 1875 г. в деревне Верхняя Троица, Тверской губернии (ныне Калининская область), в бедной крестьянской семье.

В 1889 г., окончив четырехклассную сельскую школу, он переехал в Петербург, где и начал работу по найму.

С 1893 г. работал учеником на заводе «Старый арсенал», одновременно посещая вечернюю школу и занимаясь самообразованием. С 1895 г. т. Калинин работал токарем по металлу на Путиловском заводе. Здесь Михаил Иванович Калинин знакомится с социал-демократической литературой, принимает активное участие в подпольных марксистских кружках.

С юношеских лет Михаил Иванович посвятил себя революционной борьбе. В 1896 г. он становится одним из активнейших членов основанного Лениным петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», являясь руководителем путиловской группы «Союза борьбы». Он организует кружки, распространяет нелегальную литературу, работает пропагандистом и агитатором, овладевает искусством подпольной техники и конспирации.

В то же время М.И. Калинин усиленно занимается, изучает марксизм. С 1898 г. Михаил Иванович — член РСДРП.

В июле 1899 г. т. Калинин был арестован и после 10 месяцев тюремного заключения выслан в Тифлис. Здесь, работая токарем в железнодорожных мастерских, т. Калинин связывается с нелегальными марксистскими кружками и принимает активное участие в революционной борьбе. За революционную работу и активное участие в забастовке железнодорожных мастерских Михаил Иванович Калинин был снова арестован и заключен в Метехский замок.

По освобождении из тюрьмы в начале 1901 г. М.И. Калинин был выслан в Ревель, где, состоя под надзором полиции, работал сначала на заводе Вольта, а потом в железнодорожных мастерских.

Тов. Калинин продолжал вести революционную работу среди местных рабочих — был организатором и руководителем нелегального кружка, налаживал подпольную типографию. В это время т. Калинин был одним из активнейших сторонников основанной за границей В.И. Лениным, газеты «Искра», которая подготавливала идейное и организационное оформление большевизма.

В январе 1903 г. т. Калинин был снова арестован и переведен в Петербург в тюрьму «Кресты». В июле 1903 г. т. Калинин был освобожден из тюрьмы и выслан под особый надзор полиции в Ревель. После раскола партии на II съезде в 1903 г. Михаил Иванович Калинин как подлинный большевик-ленинец ведет решительную борьбу с меньшевиками и всеми антибольшевистскими группами.

В 1904 г. т. Калинин был выслан в г. Повенец б. Олонецкой губернии под надзор полиции, где оставался до 1905 г. Вернувшись нелегально в Петербург, работал на Путиловском заводе. Будучи членом Нарвского районного комитета партии большевиков и членом боевого штаба по подготовке вооруженного восстания, т. Калинин принимал активное участие в революции 1905 г. Работая на патронном заводе, т. Калинин состоял членом Петербургского комитета большевиков (ПК). Петербургской организацией большевиков он был избран делегатом на IV (Стокгольмский) съезд партии.

В годы реакции, наступившей после поражения революции 1905 г., т. Калинин твердо проводил большевистскую линию С 1908 г. по 1910 г. т. Калинин живет и работает в Москве механиком на трамвайной электростанции, затем на электрической подстанции в Миусах, работает по восстановлению подпольной партийной организации, ведет сношения с представителями заграничного центра большевиков.

В 1910 г. Михаил Иванович был арестован и затем выслан из Москвы на родину. Пробыв некоторое время в деревне, он вновь отправился в Петербург. В период 1912—1914 гг. т. Калинин был постоянным сотрудником большевистской газеты «Правда», держал связь с товарищем Сталиным, вел переписку с В.И. Лениным.

В 1912 г. на Пражской конференции т. Калинин был избран кандидатом в члены ЦК большевистской партии. В 1913 г., после ареста товарищей Сталина и Свердлова, ЦК поручил т. Калинину руководство большевистской печатью в России. Во время империалистической войны М.И. Калинин активно боролся за претворение в жизнь лозунгов Ленина о превращении империалистической войны в войну гражданскую, о борьбе с оппортунизмом.

В январе 1916 г. т. Калинин был арестован по делу ПК большевиков. После выхода из тюрьмы под чужой фамилией работал в Петрограде в инструментальной мастерской вплоть до Февральской революции. Весь период от февраля до октября 1917 г. Михаил Иванович Калинин — в центре партийного руководства.

В период подготовки Октябрьского восстания М.И. Калинин вместе с Лениным и Сталиным боролся против штрейкбрехеров пролетарской революции — Зиновьева и Каменева. В дни Великой Октябрьской Социалистической революции Михаил Иванович Калинин — один из организаторов вооруженного восстания.

В 1919 г., после смерти Я.М. Свердлова, Михаил Иванович Калинин по предложению Ленина был избран председателем ВЦИК.

В годы гражданской войны и интервенции т. Калинин часто бывал на фронтах, вдохновляя бойцов Красной Армии на победу над буржуазно-помещичьей контрреволюцией и многочисленными иностранными захватчиками. За боевые заслуги и работу по укреплению Красной Армии Михаил Иванович Калинин дважды награжден орденом Красного Знамени.

Бессменный председатель ВЦИК и с 1922 г., с момента образования Советского Союза, — председатель союзного ЦИК, Михаил Иванович Калинин успешно руководит советским строительством, борется за укрепление органов пролетарской диктатуры и правильное осуществление ленинско-сталинской национальной политики.

Тов. Калинин—депутат Верховного Совета Союза ССР и депутат Верховных Советов ряда союзных республик. 17 января 1938 г., на первой сессии Верховного Совета, М.И. Калинин единогласно избран председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Тов. Калинин на протяжении всех лет пребывания в партии непримиримо и твердо боролся и борется за проведение в жизнь учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, за большевистское единство рядов партии, против всех врагов партии и народа.

М.И. Калинин с VIII съезда партии (1919) — член Центрального Комитета партии, с 1926 г. — член Политбюро ЦК партии.

В ноябре 1935 г. за выдающиеся заслуги по созданию и укреплению первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян М. И. Калинин награжден орденом Ленина.

Выступая в Ленинграде на одном из предвыборных собраний по выборам в Верховный Совет Союза ССР, М. И. Калинин сказал: «Вся история моей жизни, а по существу и вся история рабочего класса заключается в том, что мы жили и боролись под руководством Ленина, Сталина... Бороться успешно за коммунизм — это значит идти за Сталиным. Вот намеченный мною путь, по этому пути я буду идти».

Руслан Аллалыев кандидат юридических наук, историк права, доцент кафедры теории права и государства РУДН С именем Вячеслава Михайловича Молотова связаны важнейшие этапы образования антигитлеровской коалиции. Его профессиональными качествами дипломата восхищались как лидеры западных демократий, так и главы фашистских государств. Cчиталось, что в дипломатических переговорах по поводу послевоенного мирного урегулирования он олицетворял советскую бескомпромиссность. Одновременно с этим, советский народ воспринимал его как «правую руку» и возможного преемника Сталина. Несмотря на то, что в отечественной публицистике закрепился стереотип, рисующий Молотова «покорным исполнителем» сталинских решений во внешней политике, он обладал всеми качествами, необходимыми наркому иностранных дел: высокой степенью организации и молниеносной реакцией. От своих взглядов Молотов не отказался до конца жизни, что увековечило его в истории как верного партии коммуниста и соратника товарища Сталина.

Айрат Бик-Булатов кандидат филологических наук, доцент кафедры национальных и глобальных медиа ИСФНиМК КФУ Калинин молодым людям известен сейчас лишь по «Калининграду». А нам, в позднесоветские годы, Калинин помнился в телеобразе умилительного старичка, «всесоюзного старосты», который, после смерти Владимира Ильича, стал для советских детей новым «дедушкой». Однако в настоящее время из открытых источников мы знаем, что он принимал активное участие в массовых репрессиях. Подпись Калинина можно встретить под многими расстрельными списками. И именно он подписал постановление «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик» — организационно-правовую основу для запуска машины репрессий. С этой стороны я бы охарактеризовал его как «замечательное советское чудовище». Говоря о Михаиле Ивановиче Калинине в контексте истории журналистики, я опять же могу назвать его чудовищем, химерой. Он из тех журналистов, в которых сочетается иногда гуманность и звериная бесчеловечность. При этом Калинин был не просто журналист, а человек, близкий к власти. Так что его «чудовищность» ближе к Мехлису, главному редактору «Правды», известному прямым участием в репрессиях, поставившим их на поток на своем участке... Причастный к казням тысяч невиновных, Калинин при этом активно пропагандировал в прессе гуманизм, побуждая граждан Союза к героизму и слепой самоотверженности. Знаменитый петербургский профессор Геннадий Васильевич Жирков в своей книге «Журналистика сталинской эпохи», в главе о Великой Отечественной войне описывает его публицистические труды такими словами: «Как один из руководителей государства М.И. Калинин (1875—1946) в печати и по радио в своей публицистике взывал к патриотическому чувству советского народа. Только в 1941 г. он выступил со статьями в «Известиях» — «Патриотический долг населения прифронтовой полосы» (10 июля), «Священная ненависть» (13 августа), «Народный воин» (23 августа) и др.; в «Ленинградской правде» — «Письмо защитникам Ленинграда» (7 ноября); в «Волжской коммуне» — «Что значит быть патриотом в наши дни» (20 ноября). Многие его статьи были распространены в виде листовок». (Жирков, С.328). Причем, окончательное оформление концепт-образов «Священная война», «Великая Отечественная война» происходит во многом именно в статьях Михаила Калинина.