«Сетевая компания» выбрала лучшую команду релейщиков

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

В Заинске прошли соревнования за звание лучшей бригады службы релейной защиты, автоматики и измерений (СРЗАИ). Сразу поясним, что релейщик отвечает за релейную защиту, без которой невозможна работа первичного оборудования электросетей. Это важнейшая специальность в мире энергетики, там требуется высокая квалификация и нет права на ошибку. Подробности — в материале «Реального времени».

Дух соревнований и важнейший центр для энергетики

Чемпионат среди профессионалов релейной службы на базе «Центра работ под напряжением» организовала «Сетевая компания», чтобы определить лучших в своем деле, замотивировать сотрудников, обменяться опытом и поддержать корпоративный дух.

Как отметил Илшат Галимзянов, заместитель генерального директора — технический директор АО «Сетевая компания» и по совместительству главный судья соревнований, впервые подобный конкурс энергетики провели в 2017 году на базе Энергетического университета в Казани. Впоследствии все оборудование осталось в вузе — чтобы готовить новых специалистов.

Чемпионат среди профессионалов релейной службы на базе «Центра работ под напряжением» организовала «Сетевая компания», чтобы определить лучших в своем деле

Соревнования проводят раз в три года, но из-за локдауна в прошлом году их перенесли на 2021-й. Площадку в Заинске выбрали неслучайно. По словам главы Заинского муниципального района Разифа Каримова, который посетил соревнования в первый день их проведения, «Центр работ под напряжением» обучает специалистов для крупнейших российских корпораций и планирует выход на международный рынок.

Это единственный центр в России, где персонал готовят к работам на всех уровнях напряжения — не только татарстанский, но и из других регионов страны. Он оборудован закрытыми полигонами с макетами воздушных линий и трансформаторных подстанций, а также открытыми полигонами с условиями, максимально приближенными к реальным. Специально к чемпионату площадку дополнительно оснастили техникой.

Преемственность и опыт

Открытие соревнований началось с поднятия флага республики. Эту честь доверили победителям прошлого чемпионата — команде Елабужских электрических сетей. Дальше после напутственных речей всем коллективам предстояло пройти 7 этапов: три теоретических и четыре практических.

Сюда приехали лучшие релейщики всей нашей республики. Каждая команда представляет свой филиал, — пояснил корреспонденту «Реального времени» Илшат Галимзянов

Таким образом, в соревнованиях участвуют 9 команд от всех филиалов «Сетевой компании». В каждой из них по три человека: инженер, электромонтер СРЗАИ и представитель команды из руководства филиала. Учитывая сложность специфики работы и необходимую квалификацию, таких сотрудников в компании немного. Поэтому им вдвойне важно не допускать ошибок и учиться у своих коллег. Как следствие — самому младшему участнику всего 21 год, самому взрослому — 57 лет.

— В энергетике должна быть и преемственность, и наставничество. Чтобы старшее поколение передавало опыт младшему, — объясняет такой возрастной разброс заместитель генерального директора — технический директор АО «Сетевая компания», главный судья соревнований.

7 этапов и 9 команд от всех филиалов

Первый этап соревнований подразумевал под собой проверку знаний действующих нормативных документов. Его участники проходили на компьютере. В рамках второго этапа им нужно было составить программу вывода в проверку/ввода в работу комплекта микропроцессорных защит. Третий этап — проверка микропроцессорной защиты в терминалах защит типа БЭ2704 V011. Четвертый — проверка защит МП устройства «Сириус-21-С».



— Мы проверяем правильность выставления устройства, снятия характеристик, подключения всех проводов и заполнение самого протокола. Время прохождения этапа — 90 минут, — пояснил Айзат Шайхутдинов, инженер 1 категории СРЗАиИ Центра управления сетями. В этом время у щитков работала команда Нижнекамских электрических сетей, и что важно — безошибочно.

Четвертый — проверка защит МП устройства «Сириус-21-С»

Пятый включает в себя анализ работы устройства РЗА (ПА) при аварийном отключении ЛЭП с двухсторонним питанием (транзитной ЛЭП).

В рамках шестого этапа участники регулировали электромеханические реле.

— Это то, с чего начиналась релейная защита. Сейчас у нас распространена микропроцессорная техника, но электромеханика до сих пор есть и, думаю, еще долго будет в строю. Знания в этой области нужны для того, чтобы релейная защита правильно работала, — прокомментировал Айдар Исхаков, заместитель начальника — начальник сектора РЗ и ПА СРЗАиИ Центра управления сетями.

На седьмом этапе измеряли затухания канала связи полукомплекта высокочастотных защит ЛЭП 110кВ и выше. Как отмечают судьи, уровень компетенций у участников высокий, ведь на конкурс приехали лучшие из лучших. И для них это не только экзамен на знания и навыки, но и площадка для общения и профессионального роста.

Высокие технологии и азарт профессионального конкурса никогда не потеснят живого диалога энергетиков, дают возможность поделиться опытом при решении рабочих задач. И в этом особая важность таких мероприятий: на конкурсной площадке соперники, доказывающие, что их подразделение самое лучшее в компании, за ее пределами — соратники и коллеги, которых объединяет профессия и служение общему делу, — говорит Илшат Галимзянов.

В Казани — лучшие

Итогом непростых, но оттого не менее азартных соревнований стала победа Казанских электрических сетей. Для руководителя команды — заместителя начальника СРЗАИ Тимура Байкеева успехи его коллег Руслана Бикмиева и Ильсура Насырова стали подарком на день рождение, которое он отмечал в день финала профильного чемпионата.

Второе место заслужила команда Набережночелнинских электрических сетей, третье — Приволжских электрических сетей. А у остальных команд появилось еще три года, чтобы подготовиться и победить на следующих соревнованиях.