Опрос предпринимателей: опасаетесь ли вы введения очередного локдауна?

— Думаю, что опасаться скорее стоит эпидемиологической ситуации, которая приведет к очередному локдауну. Разрыв цепочки заражений — это эффективная мера для снижения скорости распространения вируса, но в текущих условиях и исходя из опыта прошлого года ввести такую меру могут только при критической ситуации и коллапсе медицинских служб. Поэтому опасаться стоит не столько локдауна, сколько серьезного увеличения количества заболевших, которое негативно скажется на непрерывности любого бизнеса.

К сожалению, за прошедшее с начала пандемии время ученые так и не пришли к единому мнению в данном вопросе. На мой взгляд, меры должны быть пропорциональны эпидемиологической ситуации и учитывать интересы бизнеса. К таким я отношу: перевод на удаленную работу сотрудников компаний, которые не потеряют из-за этого в эффективности, дистанционное обучение в университетах и регулирование массовых мероприятий. При негативном развитии ситуации, конечно, меры должны будут становиться жестче.

К счастью, формат удаленной работы в компании ICL Services практиковался еще до пандемии, поэтому весной прошлого года, с началом роста заболеваемости в России, более 90% сотрудников были переведены на удаленную работу, не потеряв при этом в производительности. В этом году мы внедрили концепцию открытого офиса: сотрудники, за редким исключением, могут работать в любой локации компании или из дома. Заполняемость офисов сейчас невысокая, и риск распространения вируса при такой загрузке невелик. Конечно, если ситуация будет ухудшаться, то и текущее количество сотрудников, работающих из офиса, может быть сокращено до минимума.