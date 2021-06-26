Опрос предпринимателей: опасаетесь ли вы введения очередного локдауна?
В России резко растет заболеваемость COVID-19. По всей стране вводятся новые антиковидные ограничения. Почти 70% представителей малого и среднего бизнеса опасаются очередного локдауна. В Татарстане ситуация пока стабильная, но предсказать развитие событий сложно. «Реальное время» опросило местных предпринимателей, чтобы узнать, готовятся ли они к негативному сценарию развития ситуации с COVID-19, и кто готов вновь уйти на дистанционный режим работы. Обо всем подробнее — в нашем еженедельном бизнес-задачнике.
Опасаетесь ли вы введения очередного локдауна? Какие, на ваш взгляд, стоит ввести меры, которые снизят скорость распространения заболевания, и в то же время не нанесут ущерб бизнесу? Есть ли в вашей компании планы вновь переводить сотрудников на «удаленку»? Не оставили ли вы с прошлого года такую возможность для тех, чье присутствие в офисе не критично?
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Рустем Гараев генеральный директор Bulgar Promo
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— Считаю, что офис — это уже архаизм и как таковой он нам не нужен, поскольку программисты могут работать из любой точки мира. Мы, как с прошлого года работали дистанционно, так и продолжаем работать. Переводим на «удаленку» и тех сотрудников, которые оставались работать в офисе.
Что касается введения оптимальных мер и вакцинации от коронавирусной инфекции, скажу следующее: мы живем в свободной стране, и каждый сам способен принимать взвешенные решения.
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Андрей Симаков генеральный директор ДАР, ГК (ИА РТ)
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— Чтобы не допустить очередного локдауна, должно быть больше разъяснительной работы. Ношение масок, соблюдение дистанции 1,5 метра — это личная ответственность каждого человека. Считаю, что должно быть больше просветительской работы, чтобы люди понимали, как себя защитить. Каким-то образом стимулировать граждан, чтобы они прививались.
По поводу дистанционной работы, наши сотрудники имеют такую возможность. Мы и не переводили в офис тех, чье присутствие не критично.
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Александр Ткачев генеральный директор IQ300
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— В прошлом году мы как ушли из офиса, так и продолжаем работать удаленно. Так как у нас IT-компания, мы можем себе это позволить.
В части оптимальных мер, которые бы снизили скорость распространения заболевания и не нанесли бы ущерб бизнесу, это сложный вопрос. Я бы не брался комментировать эту тему. С одной стороны, да, есть угроза роста заболеваемости. С другой стороны, локдаун опять же нанесет ущерб бизнесу. Может, стоит идти по тому пути, по которому пошла Москва? Работодатели должны предоставлять информацию по привитым сотрудникам. Но ответственность опять же перекладывается на плечи работодателя в части принятия решений. Но что-то делать надо: прививаться, избегать мест массовых скоплений людей, носить маски.
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Альбина Ибрагимова генеральный директор компании «Аист Тур»
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— Конечно, опасаемся введения очередного локдауна! Для туристического бизнеса это особенно ощутимо. В любой момент могут закрыть и Турцию, и другие направления. Но мы уже привыкли с этим жить. Максимально уменьшили свои затраты, выживаем как можем.
Мы также продолжаем работать удаленно. Сейчас у нас практически открыты все направления, работы много.
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Рим Сафиуллин директор «Генезис групп»
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— В этот раз есть определенная уверенность, что до локдауна дело не дойдет. В отличие от той ситуации, которая была весной. Сейчас у нас есть вакцина, и будут направлены все силы на то, чтобы как можно большее количество людей вакцинировались. Чтобы мы смогли достичь так называемого коллективного иммунитета, когда 80% населения будет привито. Поэтому мы выступаем за обязательную вакцинацию, но против того, чтобы это было принудительно.
Что касается сотрудников, которые на «удаленке», они у нас остались. Когда мы вернулись в офис, разрешили сотрудникам выбирать — работать из офиса или удаленно. Сейчас мы работаем в режиме, когда герой не тот, кто болеет и на работу пришел, а тот, кто чихнул и решил остаться дома. Мы активно следим за тем, чтобы сотрудники с признаками простуды, ОРВИ и других вирусных заболеваний на работу не выходили.
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Галина Маштакова генеральный директор GMC Consulting
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— Все меры, которые вводят сейчас в Москве, побуждают на сегодняшний день людей делать прививки, следить за своим здоровьем. Но носить это должно рекомендательный характер. Иначе это ущемление прав людей.
Мы как раз с коллегами обсуждали такое предложение, что за счет компании можено сделать ПЦР-тест, посмотреть, есть ли антитела и уже потом, в том числе делать прививку. Нужно смотреть, что будет побуждать людей принимать решение. А принудительные меры будут вызывать только сопротивление.
Что касается дистанционного режима работы, в нашей компании сотрудникам комфортнее работать из офиса. Они практически не пользуются общественным транспортом. Но если такая мера будет необходима, мы совершено спокойно перейдем на «удаленку».
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Эвелина Шахбазова исполнительный директор «Энотека S»
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— Соглашусь с тем, что, если присутствие сотрудника в офисе не критично, можно и удаленно поработать. Это нормально и даже удобно. Экономит время. Сейчас у нас примерно только 20% сотрудников работают из офиса.
Что касается мер, которые нужно ввести, чтобы локдауна не повторилось, мне кажется, должна быть прежде всего сознательность граждан. Носить маски, прививаться. Это такие очевидные меры, которые не соблюдаются.
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Лилия Клюковская руководитель пресс-службы ГК «Ядран»
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— В группе компаний «Ядран» часть предприятий находится за пределами Казани. Также у холдинга много зарубежных проектов, требующих не только онлайн участия. Прошлогодний локдаун показал, что сотрудники способны работать удаленно, не теряя результативности, главное, чтобы были скоростной интернет и отличная связь. Несмотря на это весь персонал компании периодически тестируется: эпидемиологи проводят диагностику ПЦР в казанском офисе. Многие сотрудники вакцинировались, остальные либо имеют антитела, либо получили медицинские отводы. В холдинге сохранили требование к ношению индивидуальных средств защиты. Перед рабочим днем сотрудники получают маски и витамины.
Переводить персонал на дистанционную работу в «Ядране» не планируют, но и не исключают этого, в случае объявления режима самоизоляции региональными властями. На сегодняшний день руководство компании идет навстречу сотрудникам, изъявившим желание работать удаленно, в особенности тем, кто воспитывает малолетних детей, пользуется общественным транспортом или вернулся с зарубежного отдыха.
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Аскар Мусаев менеджер по непрерывности бизнеса компании ICL Services
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— Думаю, что опасаться скорее стоит эпидемиологической ситуации, которая приведет к очередному локдауну. Разрыв цепочки заражений — это эффективная мера для снижения скорости распространения вируса, но в текущих условиях и исходя из опыта прошлого года ввести такую меру могут только при критической ситуации и коллапсе медицинских служб. Поэтому опасаться стоит не столько локдауна, сколько серьезного увеличения количества заболевших, которое негативно скажется на непрерывности любого бизнеса.
К сожалению, за прошедшее с начала пандемии время ученые так и не пришли к единому мнению в данном вопросе. На мой взгляд, меры должны быть пропорциональны эпидемиологической ситуации и учитывать интересы бизнеса. К таким я отношу: перевод на удаленную работу сотрудников компаний, которые не потеряют из-за этого в эффективности, дистанционное обучение в университетах и регулирование массовых мероприятий. При негативном развитии ситуации, конечно, меры должны будут становиться жестче.
К счастью, формат удаленной работы в компании ICL Services практиковался еще до пандемии, поэтому весной прошлого года, с началом роста заболеваемости в России, более 90% сотрудников были переведены на удаленную работу, не потеряв при этом в производительности. В этом году мы внедрили концепцию открытого офиса: сотрудники, за редким исключением, могут работать в любой локации компании или из дома. Заполняемость офисов сейчас невысокая, и риск распространения вируса при такой загрузке невелик. Конечно, если ситуация будет ухудшаться, то и текущее количество сотрудников, работающих из офиса, может быть сокращено до минимума.
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Роза Гарипова заместитель генерального директора по качеству АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»
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— В условиях локдауна, как системообразующее предприятие Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат не прекращал работу. В тот момент мы усилили и без того строгие внутренние правила санитарно-эпидемиологического благополучия, что позволило сберечь коллектив и существенно нарастить темпы производства. Сегодня мы также неукоснительно продолжаем их соблюдать.
Наш комбинат ведет активную агитационную работу по вакцинации сотрудников. Прошлогодний опыт позволил нам подготовиться к возможному локдауну, выйти на крупные онлайн площадки, начать сотрудничество с сервисом доставки еды, чтобы в любых условиях обеспечить потребителей качественными и свежими молоком и молочными продуктами.
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