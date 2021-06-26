Видеоопрос: «Есть ли у вас зависимость от гаджетов?»
Более 40% россиян наблюдают у себя симптомы цифровой зависимости, как следует из результатов исследования портала SuperJob. 58% респондентов считают, что зависимости от гаджетов и интернета у них нет. А каждый пятый даже регулярно устраивает себе цифровой детокс. Меньше всего цифровой зависимости, как и следовало ожиать, подвержены люди старше 45 лет.
— Есть ли у вас зависимость от гаджетов? Отказываетесь ли вы от них и от интернета на какое-то время? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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