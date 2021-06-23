Бизнес-аккаунт дня: магазин сантехники из Альметьевска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 94-я

Создать современный интерьер ванных и туалетных комнат помогают эксперты альметьевского магазина «Белая сантехника». Все, что нужно для ремонта и функционала санузлов, своим посетителям здесь предлагают уже больше 20 лет. А вот бизнес-аккаунт у салона сантехники появился всего три года назад. Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

За двадцать лет — больше 20 филиалов

Первый магазин под названием «Белая сантехника» в Альметьевске открылся еще в конце 90-х. Сегодня это сеть специализированных салонов, которая представлена более чем в 20 городах Татарстана, а в ассортименте — сотни товаров для ванной и туалета: мебель, ванны, раковины, смесители, плитка и керамогранит, зеркала и различные аксессуары от производителей России, Турции, Европы и Китая.



Сотрудники и дизайнеры магазина помогут тем, кто не может определиться с выбором, сделают 3D моделирование комнат и составят детальную смету. Что еще удобно — за товаром не обязательно ехать в магазин. Выбор можно сделать на сайте, а заказ доставят по адресу.

Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта магазина сантехники выполнили эксперты коммуникативного агентства «Без воды», а советы по развитию и продвижению профиля в сети «Инстаграм» дает контент-менеджер Дарья Максименко.

В шапку — преимущества магазина

Продажа сантехники — достаточно конкурентная ниша. Владельцы подобного бизнеса обычно уделяют большое внимание офлайн-магазину, а вот страницы в социальных сетях могут пустовать месяцами. Разбираемся с профилем «Белая сантехника» и надеемся, что они эту ошибку допускать не будут.

Имя профиля — это жирная строчка в шапке профиля, по которой вас ищут в поиске. Если магазин называется «Белая сантехника», так и пишем в этой строчке — это верно. Единственное, я бы убрала синий ромб из имени и оставила просто три слова.

Шапка профиля должна отвечать на вопрос потребителя: «А почему я должен купить именно у вас?».

Более 1000 наименований — не совсем понятно, для чего потребителю наименования, и, где они находятся. Лучше написать более приземленным языком, например, «Более 1000 позиций на сайте»

На рынке 20+ лет. Количество лет на рынке уже давно не говорит о качестве продукции и не отличает вас от других магазинов сантехники, поэтому я бы убрала этот пункт.

Сантехника, плитка, двери @dveri_bs. Непонятно, ваш ли это магазин и при чём здесь двери? Это нужно объяснить.

Не нужно ставить точки в шапке профиля.

Здорово, что есть таплинк, в котором собрана вся нужная информация.

В шапку лучше выносить преимущества магазина: бесплатную доставку, бесплатные консультации дизайнера, разнообразие брендов и проч.

Хайлайтс и истории — мне нравится их внешнее оформление, приятные, свежие цвета. С внутренним наполнением нужно поработать:

Не выкладывайте в истории картинки формата сломанного png с пикселями на фоне.

Адаптируйте изображения под формат историй 9:16.

Делайте истории полезными, просто фотографии товаров без цен и описания — пустая трата времени для потребителя.

Не оставляйте пустые хайлайтсы. Например, «мебель» совсем не заполнен, не знаю, для чего он нужен.

Выкладывайте истории каждый день, на момент разбора аккаунта их нет и непонятно, жива ли страница или нет.

Я бы хотела почитать в хайлайтс отзывы о сантехнике и ответы на интересующие меня вопросы.

Контенту нужна регулярность

Лента. Последние 9 фотографий выглядят очень разрозненно. Спускаясь ниже, вижу, что над профилем пытались работать, делать одно визуальное оформление, но почему-то перестали этим заниматься.

Используйте изображения только хорошего качества, без пикселей.

Не играйтесь со шрифтами, выберите 2-3 из фирменного стиля и используйте их в социальных сетях. За последние 15 постов я насчитала около 10 разных шрифтов.

Подгоняйте фото под размер квадрата 1:1, чтобы не оставалось пустых белых полосок.

При выкладке видео или IGTV будьте готовы к тому, что на превью оно обрежется под 1:1 и не всегда удачно, поэтому к такому формату контента нужно готовить обложки.

Пользуйтесь планером ленты. Чтобы выложенное изображение не стало для вас неожиданностью, распланируйте ленту по цветовой гамме заранее, например, в приложениях UNUM или Preview.

Сочетайте между собой снимки разных планов. Снимайте детали, интерьер полностью, отдельные предметы. Показывайте, как одна и та же позиция будет выглядеть в разных интерьерах.

Старайтесь делать контент регулярным, последний пост выходил месяц назад.

Тексты. Сейчас в профиле вижу продающие тексты, реже полезные и информационные. Их необходимо чередовать.

О чём писать?

Ванна из какого материала лучше и почему? А какой есть у вас?

Подборка недорогих, но надёжных смесителей.

Что лучше душевой уголок или полноценная ванна?

Можно ли ставить деревянную мебель в ванной комнате?

Готовые интерьерные решения.

Тем много, анализируйте аудиторию, пытайтесь узнать их потребности, боли и закрывайте их. Не ставьте слишком много хэштегов, оптимально 3-7, но целевых.

Продвижение. Чтобы увеличить охват аудитории можно использовать промоакции на полезные, продающие посты и таргетированную рекламу. Промо запускаются в Instagram, а таргетированная — на Facebook.

Ещё можно попробовать поработать с блогером по бартеру или на платной основе: привести ему ванную, раковину и проч., а он сделает обзор на продукт и магазин.

Желаю удачи!