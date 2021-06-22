В День памяти и скорби в Казани зажгли «свечи памяти»
В День памяти и скорби, 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны казанцы — участники общенациональной акции «Свеча памяти» прошли с заженными свечами от парка Горького до парка Победы. В акции приняли участие поисковые отряды, представители движения «Волонтеры Победы» и пограничники. Колонны стартовали от стеллы в парке Горького около 2:30 ночи, к парку Победы добрались ближе к 4 утра, где возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших.
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