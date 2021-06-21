Духов день в Суконной слободе: песни, пляски и мотошоу
20 и 21 июня в Казани проходил V Православный городской фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Праздник был организован на нескольких площадках: на территории храма Сошествия Святого Духа, возле театра кукол «Экият» на площадке «Цветочного фестиваля», в Доме святителя Иоасафа (Удалова), в Татарской государственной филармонии. Программа фестиваля включала большое количество мероприятий — богослужения, концерт городских народных и приходских коллективов, церковной классической богослужебной музыки, ярмарки, ремесленные мастер-классы, а также мотошоу.
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