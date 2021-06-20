Почему никто никогда не согласится с тем, что режим самоизоляции был оправданной мерой

Количество спасенных локдауном жизней точно оценить невозможно, а возможность обнять бабушку люди ставят выше абстрактной пользы обществу

Многие считают, что попытки предотвратить заражение коронавирусом были хуже, чем сама болезнь. О том, почему мир так и не смог воспринять ограничения, размышляют три профессора политологии из Вашингтонского университета. Их колонку для издания The Conversation в переводе публикует «Реальное время».

Люди никогда не сойдутся во мнении об оправданности локдауна

По мере того как все более вакцинированный мир выходит из изоляции, многие рассуждают о том, была ли борьба с пандемией сильной или слабой. Некоторые утверждают, что ограничения не успели зайти слишком далеко, другие считают, что попытки предотвратить заражение были хуже, чем сама болезнь.

Одна из причин такого расхождения во мнении — в том, что ответ зависит одновременно и от фактов, и от человеческих ценностей. Факты — это особенности вируса: скорость заражения и летальность. Политика правительства в основном основывалась именно на них — на научных исследованиях, которые направлены на снижение распространения вируса и уменьшение количества смертей.



А к человеческим ценностям относятся здоровье и долголетие, процветание, возможности развития, равенство и свобода. Разные люди по-разному оценивают для себя значимость этих ценностей.

Наше исследование, посвященное тому, как разумная дискуссия помогает гражданам воспринимать политические решения, показывает, что никогда не будет однозначного мнения в отношении того, были ли локдауны оправданными.



В принципе, США могли бы посвятить все ресурсы общества борьбе с коронавирусом, но это означало бы игнорирование всех других болезней и личных приоритетов. Фото facebook.com/POTUS

Затраты vs выгода

В идеальном мире решения политиков основаны на фактических данных. Но для разных людей важны разные данные. Должно ли, например, правительство уделять приоритетное внимание здравоохранению в ущерб экономике? Должны ли люди жертвовать свободой ради общественного блага?



В принципе, США могли бы посвятить все ресурсы общества борьбе с коронавирусом, но это означало бы игнорирование всех других болезней и личных приоритетов. Например, право обнять свою бабушку для человека может быть важнее желания спасти мир дисциплинированным карантином.



Поэтому важно рассмотреть различные компромиссы и не оставить их без внимания. Это можно сделать путем анализа затрат и выгод. И этот анализ опирается на оценку того, сколько же общество в теории готово заплатить за спасение одной человеческой жизни.

Исходя из этих оценок, число смертей, предотвращенных политикой по смягчению последствий коронавируса, можно было бы перевести в доллары для колонки «выгоды» в наших подсчетах. Связанные с этим «издержки» включают прямые государственные расходы сейчас и в будущем, а также потерянную заработную плату и доходы физических и юридических лиц.



С учетом выгод и затрат, выраженных в долларах, потенциально возможно определить чистый социальный эффект политики: это простая математическая задача.



Например, право обнять свою бабушку для человека может быть важнее желания спасти мир дисциплинированным карантином

Локдауны трудно оценивать

Но даже если бы мы могли четко сравнить затраты с выгодами, невозможно точно измерить последствия самоизоляции.

И ее эффективность замерить тоже проблематично. Во многих крупных городах, где в семьях живут представители разных поколений, более вероятно распространение вируса, даже при строгих ограничениях. И это искусственно создает впечатление, что локдауны не сработали. Но на самом деле в этих местах было бы гораздо больше смертей, если бы жестких ограничений не вводили.

Одна из главных целей работы социальных исследований — попытка отделить причину от следствия, используя реальные данные. Исследователи используют статистику для корректировки данных таким образом, чтобы нейтрализовать влияние разнообразных факторов, влияющих как на уровень смертности в регионе, так и на возможность локдауна в нем. Учитываются также плотность населения и уровень жизни, распределение по возрасту и возможности здравоохранения.

Диапазон затрат и выгод

Даже если бы можно было отдельно посчитать точное количество смертей, предотвращенных с помощью локдаунов, трудно измерить другие затраты и выгоды, связанные с политикой в отношении коронавируса.



Закрыть людей в их собственных домах — это, возможно, уменьшило шансы короновируса на распространение. Но пребывание дома, возможно, повлекло за собой другие риски: домашнее насилие, наркоманию, психические проблемы, вред от несвоевременного лечения других болезней (ведь медицинские системы многих стран были парализованы коронавирусом).



Отсутствие очного обучения у детей может негативно сказаться на успеваемости и повысить уровень тревожности, депрессии и нарушений сна.

Те школьники и студенты, которые недополучили знания в локдаун, могут в будущем зарабатывать меньше денег, чем могли бы. Фото facebook.com/POTUS

Другие потенциальные издержки могут быть измерены только в будущем: например, те школьники и студенты, которые недополучили знания в локдаун, могут в будущем зарабатывать меньше денег, чем могли бы.

С другой стороны, ношение масок и социальная изоляция, возможно, имели непреднамеренную выгоду, предотвратив сезонный грипп, который убивает только в США около 40 000 человек в год. Свою роль сыграли и технологические инновации — распространение ВКС и развитие служб доставок разнообразных товаров. Но все равно оценивать это все еще слишком рано.

Конечный экономический эффект локдаунов может быть отрицательным, хотя они все еще могут быть оправданы, если люди ценят один доллар сегодня больше, чем один доллар завтра. Но политики, не говоря уже о гражданах, просто не согласны с тем, насколько общество должно ценить сегодняшние доллары по сравнению с завтрашними. И это подпитывает самые большие разногласия по отношению к политике с отсроченными последствиями.



Потребность в смирении

Поскольку выгоды и издержки политики только со временем выявляют победителей и проигравших, обществу прямо сейчас трудно прийти к консенсусу в том, какие выгоды следует ставить на первое место и какие затраты имеет смысл понести.



Пожилой человек может захотеть, чтобы правительство уделяло приоритетное внимание здоровью пожилых людей, в то время как родители с маленькими детьми могут сделать акцент на возобновлении работы школ. Молодые люди могут оплакивать потерянные возможности трудоустройства в ожидании окончания локдауна.



Пожилой человек может захотеть, чтобы правительство уделяло приоритетное внимание здоровью пожилых людей, в то время как родители с маленькими детьми могут сделать акцент на возобновлении работы школ. Фото facebook.com/POTUS

В конечном счете именно поэтому никогда не будет окончательного ответа на вопрос «Стоило ли стране уходить на самоизоляцию?» — у всех разные запросы и ценности. Затраты и выгоды могут быть уточнены, но не измерены полностью. И вот тут в игру вступают ценности: то, сколько жизней было спасено, никогда нельзя точно приравнять к тому, насколько сильно пострадало развитие детей и психическое состояние граждан.



Статистика может дать обществу только некоторые ответы. Остальное мы должны решить сами, каждый для себя.

