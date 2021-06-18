Бизнес-аккаунт дня: торговый дом мебели из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 91-я

Почти десять лет назад в Набережных Челнах открылся торговый дом мебели «Мербау». Клиентам здесь предлагают элитную мебель и все, что нужно для эффектного дизайнерского ремонта. О всех новых поступлениях и различных акциях торговый дом рассказывает в своем-бизнес аккаунте в «Инстаграме». Советы по его ведению и продвижению в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Элитная мебель из Европы и России

Компания позиционирует себя как торговый дом элитных товаров для интерьера и ремонта. В ассортименте представлены кухни, мягкая и корпусная мебель, двери и напольные покрытия, сантехника и керамическая плитка — дорогие бренды и марки известных производителей из России, Италии, Швеции, Франции и Германии.



Кстати, дизайн-проект этого мебельного салона создал известный итальянский архитектор Риккардо Джованетти, который работал над проектами выставочных экспозиций для парижского Лувра, Триеннале в Милане и Центра дизайна в Токио.

Акцент в работе с клиентами здесь делают на уникальность товаров и высокий сервис: для желающих обновить свое жилье сделают дизайн-проект, предоставят авторское сопровождение, помогут установить и смонтировать приобретенную в салоне мебель.



Сегодня аналитический разбор очередного бизнес-аккаунта в «Инстаграме» выполнили эксперты SММ-агентства Social Lift из Ульяновска.

Клиентов привлекают в первую очередь визуальным лоском

Название аккаунта соответствует направленности страницы и названию сайта. Из названия аккаунта merbau116 сразу понятно, чем занимается компания и где находится, но лишь потенциальным клиентам, которые находятся в Набережных Челнах. Если бы другие регионы захотели что-то приобрести у вас, то вряд ли было бы понятно, что это торговый дом и что именно там можно приобрести.

Мы не рекомендуем использовать цифры в названии аккаунта. Не все знают, что 116 — это номер региона. К тому же, помимо 116 номера, зачастую используется еще и 716.

Имя. В целом имя неплохое. Но рекомендуем использовать не «ТД», а полное название: «Торговый дом «МЕРБАУ».

Аватарка. Использован логотип, выбор полностью оправдан.

Био профиля. Информация не структурирована, не рекомендуем использовать так много хештегов в био.

Примерный вариант оформления био у схожих по тематике аккаунтов:

Ссылка в описании ведет на сайт магазина. Мы рекомендуем использовать taplink, где можно дать пользователям и ссылку на сайт, и указать способ связи, и адрес, а также актуальные акции.

Раздел «Отметки». У вас он хорошо оформлен. Но помните, что этот раздел доступен всем пользователям, поэтому за ним нужно следить: удалять спам и привлекать отметки от реальных пользователей. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле, а также привлечь к процессу ваших сотрудников и партнеров.

Архивы сториз. У вас неплохие обложки. Еще пример хорошо оформленных обложек:

Нужно более качественно оформлять сами сториз. В этом вам могут помочь шаблоны в Canva, Mojo, также не забывайте следить и вовремя удалять акции и скидки, которые уже потеряли актуальность.

Контент. У вас хороший визуал, но когда поздравляете с праздниками, старайтесь использовать те изображения, которые будут подходить под единый стиль, так как «Инстаграм» является бизнес-площадкой и высоко ценит эстетику и качество фотографий. Клиентов привлекают в первую очередь визуальным лоском своих услуг или продукции. Еще примеры хорошего оформления профиля:

Разработать контент-стратегию и добавить вовлекающие рубрики

Для продающих постов важны следующие компоненты:

красивое фото и сочное описание,

перечисление базовых характеристик (размер, цвет, материал),

цена,

как заказать, условия доставки,

тематические хештеги.

Определите, кто является вашим клиентом. Как минимум — разделите по ценам. Есть ли у вас эконом-предложения и премиум, или вы работаете только с элитной мебелью. От этого зависит, где и как вы будете брать целевую аудиторию, какие делать посты и что в них писать.

Статистика вашего профиля не соответствует активности аудитории. Рекомендуем плавно убирать накрученных подписчиков с помощью специальных серверов. Также необходимо разработать контент-стратегию и добавить вовлекающие рубрики. Так как у вас достаточно широкий спектр услуг, не забывайте напоминать об этом подписчикам, но не через прямую рекламу.

IGTV. К сожалению, этот раздел используется только для хранения видео с подведением итогов розыгрышей. Рекомендуем как можно скорее построить план по работе в этом направлении. Пример видео в данном разделе:

Новый раздел в Instagram «Путеводители, или гайды». Соцсети и продвижение в них очень быстро меняется. Именно поэтому важно отслеживать и реализовывать на своей странице все новые и полезные для бизнеса фишки. Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление.