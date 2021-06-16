День в истории: гости «Евразии» в Казани, рождение «Артека» и полет первой женщины-космонавта

Чем примечательна дата 16 июня

Сегодня, 16 июня, в мире — День защиты детей Африки, а в России день памятен несколькими знаменательными событиями, причем международного масштаба. В космос полетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» — мечта многих поколений советских мальчишек и девчонок и место отдыха иностранных школьников, а Бориса Ельцина избрали на второй срок. В разные годы на эту дату пришлось еще много происшествий: суд инквизиции решил наказать Галилео Галилея за ересь, Наполеон Бонапарт одержал свою последнюю победу, в Санкт-Петербурге по указу Николая I создали Депо образцовых мер и весов, что положило начало российской метрологии. 16 июня родились итальянский писатель и поэт Джованни Боккаччо, башкирский национальный герой Салават Юлаев, солист Татарского театра оперы и балета Хайдар Бигичев, писатель и литературный критик Гумер Гали. Скончались предводитель крестьянской войны Степан Разин, классик татарской драматургии Галиасгар Камал, советский писатель, автор «Старика Хоттабыча» Лазарь Лагин. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Гости ОГВН «Евразия» и конференция о толерантности



В 1949 году в Нижегородской области родился Хайдар Аббасович Бигичев, солист Татарского театра оперы и балета им. Джалиля, исполнитель татарских народных песен, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая. Ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов после прослушивания сразу взял начинающего певца на подготовительное отделение. Бигичев выпустился в 1977 году, и вскоре стал исполнителем главных партий практически во всех постановках, в том числе — Джалиля в одноименной опере Жиганова, Германа в «Пиковой даме» Чайковского, Самозванца в «Борисе Годунове» Мусоргского, Отелло в одноименной опере Верди. Артиста не стало 13 ноября 1998, в его честь названа одна из казанских улиц, а на доме по ул. Татарстан, где он жил, установлена мемориальная доска.

Фото mtss.ru

В 2004 году в Казани стартовала первая международная конференция городов Всемирного наследия Евразии, положившая начало объединению городов Евразии. Конференция собрала более 500 участников из 22 стран Евразии, длилась до 21 июня. Последующие форумы ОГВН принимали Сафранболу (Турция, 2005), Лицзянь (Китай, 2006), Суракарта (Индонезия, 2008), Стамбул (Турция, 2011), Актау (Казахстан, 2014). В Казани еще раз встречали гостей конференции ОГВН в 2007 и в 2012 годах. В 2007 году в ней приняло участие рекордное число участников: 1 330 участников из 196 городов 70 стран мира.

В 2005 году в НКЦ «Казань» открылась международная конференция «Толерантность как фактор устойчивого развития современной цивилизации». В ней приняли участие около 100 уполномоченных по правам человека из Австрии, Германии, Хорватии, Италии, Нидерландов, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Литвы, а еще представители ЮНЕСКО в РФ, уполномоченные из 25 субъектов РФ, представители органов государственной власти ПФО, Татарстана и члены общественных, религиозных и правозащитных организаций. Проблема толерантности, как подчеркивалось на конференции — одна из самых важных, и опыт Татарстана в этих вопросах может пригодиться России и большинству стран — участниц Совета Европы.

День рождения «Артека, полет Валентины Терешковой, избрание Ельцина на второй срок

В 1925 году в Крыму по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Изначально он был предназначен для детей, страдающих туберкулезом, и дети жили в брезентовых палатках, чуть позже — в фанерных домиках. В 1930-м в верхнем парке построили зимний корпус, и лагерь перевели на круглогодичную работу. Попасть в «Артек» для многих ребят было мечтой, путевка в лагерь была престижной наградой.

Фото mirkosmosa.ru

В 1963 году на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос шестой советский космонавт и первая женщина в космосе — Валентина Терешкова. Тогда же на орбите находился космический корабль «Восток-5», с космонавтом Валерием Быковским. Полет Терешкова перенесла непросто, но несмотря на плохое самочувствие, она провела в космосе почти трое суток. Терешкова вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, позднее их использовали для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. Второй женщиной в космосе стала Светлана Савицкая, совершив полет в августе 1982 года.

В 1996 году в России прошли первые и единственные выборы президента, в которых для победы кандидатам необходимо было пройти два тура. 16 июня состоялся первый тур, 3 июля — второй. Соперниками той кампании были действовавший президент Борис Ельцин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и генерал-лейтенант ВС РФ Александр Лебедь, занявший в первом туре третье место. Несмотря на снизившийся рейтинг Ельцина, уверенно выигравшего президентские выборы в 1991 году, он одержал победу и во втором туре, набрав 53,82% голосов и избрался на второй срок. 9 августа того же года состоялась инаугурация президента.

Фото kremlin.ru

Возобновление Олимпийских игр, основание компаний «Форд Мотор» и «Пепси Колы»

В 1894 году по инициативе Пьера де Кубертена собрался конгресс по вопросу о возобновлении проведения Олимпийских игр. В последний день конгресса, 23 июня, было принято решение, что первые Олимпийские игры современности должны пройти в 1896 году в Афинах, Греции. Так, летние Олимпийские игры проводили с 1896 года каждые четыре года, за исключением тех лет, на которые выпали мировые войны. В 1924 году учредили и зимние Олимпийские игры, которые сначала проводились в тот же год, что и летние, но с 1994 года сроки проведения сдвинули на два года после проведения летних игр.

В 1903 году американским инженером Генри Фордом была основана «Форд Мотор Компани». Форд желал, чтобы автомобиль был не предметом роскоши, а предметом необходимости. Компания выпускала машины с двух- и четырехцилиндровыми двигателями, впоследствии — с шестицилиндровыми. Компания выпустила семь моделей: «А», «В», «С», «F», «К», «N» и «R». Спустя пять лет, в 1908 году на рынок была выпущена модель «Т». Сначала она стоила $825, а к 1912 году — всего $375. Автомобиль этой модели стал самым доступным в Америке.

Фото wikipedia.org

В тот же день и год молодой американский фармацевт Калеб Брэдхэм зарегистрировал торговую марку «Пепси-Кола» (The Pepsi Cola Company). История напитка началась в 1893-м, когда Брэдъем создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Она продавалась в аптеках как напиток, помогающий пищеварению. А уже десять лет спустя Брэдхэм придумал название, составленное из двух ингредиентов — пепсины (пищеварительного фермента) и ореха колы. Компания терпела банкротство, из-за которого лишилась секретности формулы напитка. Уже во время депрессии 1930-х в США успешно вышла на рынок главный конкурент «Пепси» — «Кока-Кола». Во время Второй мировой войны «Пепси-кола» обошла популярные Royal Crown и Dr. Pepper, став вторым газированным напитком после «Кока-Колы».