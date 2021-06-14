Ученые борются с супербактериями, размораживают суперколовраток и изучают симптомы супервируса

5 научных новостей недели с 7 по 13 июня

Российские ученые оживили червей, которые замерзли 24 тысячи лет назад

24 тысячи лет назад несколько червячков-коловраток на востоке Якутии оказались, как мы сейчас сказали бы, в сложной жизненной ситуации. То ли им не хватало воды, то ли тепла, то ли еще каких-нибудь жизненных благ — суть сейчас не важна. Важно то, что они подготовились к анабиозу и лихо в него вошли, по своей давней традиции. Дело в том, что коловратка — фантастически живучее существо. Чуть что не так — она выводит из организма всю воду и брякается в обморок. Потом оживает и живет себе дальше.

Якутские коловратки стали частью вечной мерзлоты, и целых 24 тысячи лет их никто и ничто не тревожило. За это время человек истребил мамонтов, развил речевой аппарат, научился рисовать и строить дома, освоил микроскоп и радиоуглеродный анализ. А потом, в лице ученых из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН оживил замерзших червячков.

И это стало сенсацией. Станислав Малявин, один из авторов исследования, говорит, что это — самое надежное на сегодняшний день свидетельство того, что многоклеточные организмы могут десятки тысяч лет сохранять жизнеспособность в условиях, когда у них практически полностью остановлен обмен веществ.

Фото: aqa-shop.ru

Древних якутских коловраток разморозили, убедились в том, что те живы — а потом попробовали медленно заморозить и разморозить еще раз. Червячки спокойно пережили и этот цикл издевательств. Интересно, что многие современные виды коловраток не могут пережить цикл разморозки-разморозки, потому что кристаллики льда разрывают их клетки. А вот у древних, видимо, есть защитные механизмы — их сейчас ученые и изучают. И если найдут — значит, можно будет делать дальнейшие шаги в области заморозки человека и сохранения его жизнеспособности при этом.

Вообще, перспективы у этого исследования немаленькие. Это не первый организм, размороженный из вечной мерзлоты — с древними штаммами бактерий ученые работают уже давно. Но коловратка — все-таки не бактерия. Она — многоклеточное.

«Мы реализовали давнюю мечту писателей-фантастов — открыли свидетельства того, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть его к жизни. Конечно, подобную процедуру пока нельзя осуществить для более сложных организмов, однако мы сделали большой шаг к этому, перейдя от микробов к животным, у которых есть кишечник и мозг», — подытожил Малявин.

Новые симптомы ковида и подтвержденные «побочки» вакцины AstraZeneka

Тем временем коронавирус SARS-Cov 19 мутирует (что вполне нормально). А изменяясь, вызывает изменение основных симптомов. Причем эти симптомы имеют едва ли не четко выраженную географическую привязанность. Так, в России среди новых симптомов дебюта заболевания наблюдается боль в горле и головная боль. Напомним, год назад ковид чаще всего начинался с ломоты в суставах, часто с потерей обоняния и высокой температурой.

А вот индийскому штамму заболевания больше свойственны проявления со стороны ЖКТ — тошнота, рвота, потеря аппетита, боль в животе. Еще бедные индийцы часто начинают хуже слышать при ковиде. Зато реже кашляют и температурят, да и потеря обоняния у них далеко не в первой десятке симптомов. И еще индийские врачи с тревогой сообщают о том, что итогом коронавирусной инфекции по индийскому варианту может стать гангрена пальцев стопы — из-за микротромбозов ног.

Тем временем, британские ученые исследовали самочувствие двух с половиной миллионов жителей Шотландии, которым ввели первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. В итоге у некоторых привитых AstraZeneka выявились слабые нарушения свертываемости крови, и как следствие — кровотечения (к примеру, небольшие синяки). Повышенное тромбообразование встречалось гораздо реже. Всего зафиксировано 209 случаев нарушения свертываемости и тромбообразования на 22 млн первых доз и 6,8 млн вторых. То есть, мы видим, что шанс поймать осложнение — ничтожный: 1,13 случаев на 100 тысяч человек.

А вот у Pfizer побочных эффектов вообще не зарегистрировали.



Фото: Astra-Zeneca

На космическую обсерваторию «Спектр-М» выделили еще 2,2 миллиарда рублей

На сайте госзакупок на этой неделе появился тендер, из которого следует, что на российскую астрофизическую космическую обсерваторию «Спектр-М» выделяется новый транш — 2,2 млрд рублей. На эти деньги планируется к ноябрю 2025 года изготовить и испытать бортовую аппаратуру для космического телескопа и наземного научного комплекса.

Эта обсерватория уже «съела» 3,36 миллиарда рублей — деньги на ее разработку выделялись в 2015-2017 и в 2017-2021 годах. А запустить ее предполагали еще в 2019, но старт обсерватории в итоге исключили из Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. Так что теперь сайт проекта гласит, что на орбиту новый телескоп выведут в 2029 году.

Он будет изучать объекты Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. Ученые планируют, что орбитальный телескоп позволит изучать глобальную структуру Вселенной, строение и эволюцию галактик, их ядер, звезд и планетных систем. Разумеется, будут искать в космосе органические молекулы. Надо только подождать всего 8 лет.

Фото: 24space.ru

Американские ученые находят органику на задворках Галактики

А пока российский телескоп только еще планируют через 8 лет отправить наконец в космос, американские астрономы уже нашли молекулы, сложенные из углерода, азота и кислорода, на дальних задворках Млечного Пути — в планетарных туманностях. И для этого даже не пришлось пользоваться орбитальными телескопами — радиоизлучение органических молекул засек радиотелескоп ALMA (он стоит в Чили, в Атакаме). Это молекулы цианистого водорода, формил-иона и моноксида углерода. Причем до сих пор ученые думали, что в планетарных туманностях есть только атомы, но оказалось, что и молекулы там тоже образуются — а впоследствии из них могут образовываться и новые звезды и планеты.

А 12-метровый телескоп ARO, который стоит в Аризоне, нашел метанол в отдаленных от центра Галактики молекулярных облаках, в рукавах Лебедя. А это, на минуточку, гораздо дальше от так называемой «зоны Златовласки» — зоны в Галактике, где условия для зарождения и эволюции жизни самые безопасные. Тот факт, что на окраинах Млечного Пути могут образовываться органические молекулы, ставит под сомнение теорию о потенциально обитаемой зоне с самыми мягкими условиями в Галактике. Результаты исследования показывают, что и на окраинах Галактики происходят процессы, приводящие к образованию органических веществ.

Фото: hi-news.ru

Рыбий жир — против супербактерий

Австралийские биологи обнаружили новое полезное свойство рыбьего жира (вернее, полиненасыщенных жирных кислот, входящих в его состав). Они могут усилить действие антибиотиков против самых сильных бактериальных инфекций. Ведь настоящий бич современной медицины — так называемые супербактерии. Это микроорганизмы, которые в процессе последовательных мутаций становятся невосприимчивыми к антибиотикам. Ученые не успевают разрабатывать новые противомикробные препараты — бактерии успевают приспособиться быстрее. Поэтому в последние десятилетия и умирают периодически пациенты от обыкновенной царапины или от не самой сложной пневмонии: как умирали наши предки, когда мир еще не был знаком с пенициллином.

Например, есть очень страшная супербактерия с беспрецедентным уровнем устойчивости к антибиотикам — Acinetobacter baumannii. Она вызывает и сепсис, и пневмонию, и менингит, а вылечить ее очень сложно — плевать она хотела на большинство известных антибиотиков.

Так вот, в Австралии ученые выяснили: разрушать защиту супербактерии способен рыбий жир! Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в его составе встраиваются в мембрану бактерии и открывает в ней своеобразную брешь — а брешь эта проницаема для антибиотика.



Фото: health.24tv.ua