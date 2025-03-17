В Казани задержали пьяного водителя питбайка, пытавшегося скрыться от полиции
Вчера, 16 марта, около 17.05 на улице 5-я Поперечно-Дорожной экипаж ДПС заметил водителя питбайка, который, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ, сотрудники ДПС организовали преследование, в результате которого на улице 1-й Поперечно-Дорожной питбайк был остановлен, а водитель задержан.
Задержанным оказался 32-летний житель Казани, у которого инспекторы дорожной полиции выявили признаки алкогольного опьянения.
В отношении водителя составлены административные материалы по семи статьям КоАП РФ.
Водитель и питбайк были изъяты из дорожного движения. Транспортное средство перемещено на специализированную охраняемую стоянку.
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