«Рубин» с минимальным счетом обыграл в Казани «Пари НН» в матче РПЛ

Фото: Реальное время

«Рубин» обыграл в Казани «Пари НН» со счетом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова одержала вторую победу подряд в чемпионате.



На 72-й минуте игры в составе «Рубина» гол забил Александр Зотов. «Сухой» матч у казанцев отыграл вратарь Евгений Ставер, на неделе вызванный в сборную России.

У «Рубина» в игре с «Пари НН» отсутствовали из-за дисквалификаций Мирлинд Даку, Дмитрий Кабутов и Угочукву Иву.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рубин» по итогам матча набрал 32-е очко в сезоне и поднялся на 7-е место в чемпионате. «Пари НН» с 19 баллами остался на 13-й строчке в таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей.

После 21-го тура чемпионат уходит на двухнедельную паузу в связи с играми сборных. Следующий матч «Рубин» проведет 30 марта в Санкт-Петербурге против «Зенита» в 17:00 по московскому времени.

В 20-м туре в Казани команда Рашида Рахимова победила «Спартак» со счетом 2:1.

Зульфат Шафигуллин