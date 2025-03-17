На «Госуслугах» появились черновики заявлений в 1-й класс для повышения шансов на поступление

Фото: Динар Фатыхов

На портале «Госуслуг» появилась возможность заполнить черновики заявлений для записи детей в первый класс, чтобы ускорить процесс подачи и повысить шансы на поступление в желаемую школу. Школы по всей России начнут прием заявлений до 1 апреля, напоминает Минцифры России.

Эта функция позволяет родителям заранее внести все необходимые данные, чтобы в день старта приемной кампании оставалось только нажать кнопку «Отправить». В прошлом году более 75% заявлений, поданных в первую волну записи (всего 825 тыс. заявлений), были заполнены предварительно.



На «Госуслугах» после создания черновика заявления появится таймер обратного отсчета, указывающий время до начала приемной кампании. За день до старта приема заявлений портал пришлет дополнительное напоминание. Родители, имеющие право на льготы, могут также дать согласие на автоматическую отправку заявления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Процесс приема заявлений проходит в два этапа:

до 30 июня — прием заявлений в школы по месту прописки или в любую другую школу для льготников;

с 6 июля по 5 сентября — прием заявлений в любые школы, независимо от места жительства и наличия льгот, при наличии свободных мест.

Черновики в прошлом году чаще использовались в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Татарстане, Дагестане и Башкортостане.

Рената Валеева