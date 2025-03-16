Хуснуллин поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: Динар Фатыхов

Зампред правительства России Марат Хуснуллин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с их профессиональным праздником. В своем телеграм-канале он отметил значимость их труда для миллионов людей, делающего их жизнь более комфортной и благополучной.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Спасибо вам за эту напряженную работу, — написал Хуснуллин, добавив, что в системе ЖКХ накопилось много проблем, требующих решения. Он упомянул о поручении президента России Владимира Путина, который поставил задачу к 2030 году улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек.

По словам Хуснуллина, работа над этим вопросом уже ведется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он заверил, что власти прилагают все усилия, чтобы жители почувствовали положительные изменения. В заключение Хуснуллин пожелал всем работникам отрасли успехов, здоровья и благополучия.

