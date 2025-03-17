Исследование: казанские курьеры зарабатывают больше многих специалистов с высшим образованием

Фото: Максим Платонов

В Казани медианная зарплата курьеров в марте 2025 года достигла 85 тыс. рублей, что превышает заработок многих специалистов с высшим образованием. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового сервиса SuperJob, сообщает РБК.

Согласно исследованию, в Москве зарплатные предложения для курьеров оказались на 19% выше, чем для квалифицированных специалистов с высшим образованием. Такая тенденция наблюдается и в других крупных городах России, включая Казань.

Рост зарплат курьеров обусловлен высоким спросом на услуги доставки и конкуренцией среди компаний, что приводит к увеличению зарплатных предложений для привлечения работников.

В других городах России в марте 2025 года также наблюдаются высокие медианные зарплаты для курьеров:

Москва — 125 тыс. руб.

Санкт-Петербург — 105 тыс. руб.

Екатеринбург — 90 тыс. руб.

Краснодар, Красноярск, Новосибирск — 85 тыс. руб.

Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск — 80 тыс. руб.

Воронеж, Омск, Пермь, Уфа — 75 тыс. руб.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации. Отлично, что их труд достойно оплачивается, — пояснили в компании.

Данные по зарплатам представлены в едином массиве для пеших курьеров, курьеров на самокате/велосипеде/скутере и водителей-курьеров. Работодатели обычно указывают возможные зарплатные максимумы при условии высокой загрузки, минимальном количестве выходных дней и без учета расходов (например, на бензин и амортизацию авто для водителей-курьеров).

Какие существуют интересные вакансии в Казани и что за ними может прятаться — в материале «Реального времени».

Рената Валеева