УНИКС разгромил самарский клуб в гостевом матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС одержал победу над баскетбольным клубом «Самара» на гостевой площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 120:64 (25:28; 18:33; 10:29; 11:30).
Напомним, следующая игра УНИКСа состоится против команды из Екатеринбурга «Уралмаш» 19 марта также на гостевой площадке. В стенах казанского «Баскет-холла» игра состоится 22 марта против краснодарского «Локомотива».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.