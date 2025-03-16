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УНИКС разгромил самарский клуб в гостевом матче Единой лиги ВТБ

17:02, 16.03.2025
УНИКС разгромил самарский клуб в гостевом матче Единой лиги ВТБ
Фото: Максим Платонов

Казанский УНИКС одержал победу над баскетбольным клубом «Самара» на гостевой площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 120:64 (25:28; 18:33; 10:29; 11:30).

Напомним, следующая игра УНИКСа состоится против команды из Екатеринбурга «Уралмаш» 19 марта также на гостевой площадке. В стенах казанского «Баскет-холла» игра состоится 22 марта против краснодарского «Локомотива».

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