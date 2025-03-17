Рейс из Египта направили в Казань из-за ограничений в нижегородском аэропорту

Фото: Рената Валеева

В ночь на понедельник в аэропорту Нижнего Новгорода им. Чкалова вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского авиаузла, пишет «Интерфакс».

В связи с ограничениями рейс из Шарм-Эль-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, был перенаправлен на запасной аэродром в Казани.

По предварительной информации, прибытие рейса в Нижний Новгород ожидается сегодня в 13.30 мск.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, без каких-либо ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций. Причины введения ночных ограничений не уточняются.

Рената Валеева