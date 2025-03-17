В Калининграде появится улица имени Героя России Сергея Чебнева

Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

Власти Калининградской области намерены назвать улицу в Калининграде в честь Героя России Сергея Чебнева. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в ходе церемонии прощания с героем, прошедшей в Доме офицеров Балтийского флота.

— Он показал пример, каким нужно быть человеком, как нужно любить Родину и свою страну. Сергей, будь уверен, что твоя семья будет под нашей защитой и заботой. Мы будем всегда тебя помнить. Мы приняли решение назвать в честь Сергея новую улицу. Это одна из тех вещей, которые мы можем сейчас для него сделать, — заявил Беспрозванных, пишет ТАСС.

Глава региона выразил слова благодарности семье и сослуживцам Чебнева, подчеркнув, что его подвиг останется примером для будущих поколений.

На церемонию прощания прибыл глава города Набережные Челны, где Сергей Чебнев окончил школу №56. Руководство Татарстана предложило присвоить этому учебному заведению имя героя и установить там его бюст.

6 марта, в день рождения Чебнева, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с его вдовой — Ольгой. Глава государства передал ей медаль «Золотая Звезда», которой тот был удостоен посмертно.

скриншот из видеосюжета ТНВ

Тело Чебнева (позывной Отмель), погибшего в августе 2024 года, было обнаружено 10 марта в освобожденной Малой Локне в Курской области и извлечено из-под завалов. В этот же день вдове сообщили о трагической гибели мужа.