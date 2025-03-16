Спрос на новостройки Казани вырос на 10% за февраль

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По данным аналитиков «Авито Недвижимость», в феврале 2025 года рынок первичного жилья в Казани показал значительный рост как по спросу, так и по предложению. За месяц интерес к покупке квартир в новостройках среди жителей города увеличился на 10%. При этом количество доступных для покупки квартир в новостройках Казани за год удвоилось, войдя в топ-6 городов России по темпам роста предложения.

Однокомнатные квартиры остаются наиболее востребованными среди казанцев: их популярность выросла на 18% по сравнению с январем 2025 года. Также заметно увеличился спрос на студии (+13%) и двухкомнатные квартиры (+10%).

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Несмотря на расширение выбора жилья, средняя стоимость квартир на первичном рынке Казани осталась стабильной. По мнению экспертов, это связано с ростом издержек у застройщиков и высоким уровнем спроса. В настоящее время многие компании предлагают покупателям рассрочки и специальные скидки, чтобы сделать покупку более доступной.

— Несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости в России, мы не ожидаем снижения цен на новостройки. Во-первых, в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья — по сравнению с ноябрем 2024 года спрос на платформе вырос на 21%. Во-вторых, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств, — подчеркнул Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

Матвей Гавриков