В России снизились продажи водки и другой алкогольной продукции

Фото: Динар Фатыхов

По данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи водки в России за январь — февраль 2025 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период было реализовано 11,5 млн декалитров водки, пишет РИА «Новости».

Ликеро-водочных изделий продали больше на 14,8% — 2,8 млн декалитров. При этом продажи коньяка сократились на 10,7% (2,1 млн декалитров), а плодовой алкогольной продукции — на 71,6% (до 553,5 тыс. декалитров).

Продажи игристых вин снизились на 1,4% — до 3,4 млн декалитров, а виноградных вин, наоборот, выросли на 1,6%, составив 8,6 млн декалитров.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Кроме того, продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) за январь — февраль 2025 года уменьшились на 2,2% и составили 18,7 млн декалитров. В целом же продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за первые два месяца 2025 года сократились на 12,2%, или 4,4 млн декалитров — до 32,1 млн декалитров.

Продажи алкогольных коктейлей в России в 2024 году резко снизились на 27,6%. Основной причиной этого снижения стало резкое повышение акцизов, которое произошло в прошлом году и привело к почти четырехкратному увеличению цен.

Рената Валеева