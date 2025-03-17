Бастрыкин потребовал повторного возбуждения дела по проблеме дорог в поселке Казани

Фото: Максим Платонов

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования проблем с транспортной доступностью в поселке Константиновка в Казани. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Решение принято в связи с многочисленными жалобами жителей поселка, опубликованными в соцсетях на официальной странице Следкома. Жители жалуются на то, что из-за неправильного межевания земельных участков грунтовые дороги стали частной собственностью, что привело к блокированию подъезда к их домам, включая возможность проезда для аварийно-спасательных служб.

Бастрыкин потребовал всесторонне и объективно расследовать обстоятельства сложившейся ситуации и привлечь виновных к ответственности. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин взял на контроль проверку сведений о нарушении прав жителей поселка Константиновка в Казани еще 5 августа 2021 года.

Рената Валеева