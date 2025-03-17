Эксперт — об игре «Рубина»: «Жалкий футбол, достойный вылета в Первую лигу»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов назвал игру казанской команды достойной вылета в Первую лигу. Эксперт считает, что в России упал уровень футбола без участия в еврокубках.

— «Рубин» — команда, которая борется за зону еврокубков. И показывает футбол, достойный вылета в Первую лигу. Уровень футбола в России сейчас очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались. Команда показывает жалкий футбол. Со «Спартаком» просто повезло. «Спартак» очень много не забил в том матче, — сказал Попов Metaratings.ru.

«Рубин» под руководством Рашида Рахимова занимает седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В воскресенье команда обыграла в Казани «Пари НН» со счетом 1:0. При этом казанцы действовали без нескольких своих лидеров. В том числе отсутствовал лучший бомбардир команды Мирлинд Даку.



Ранее «Рубин» обыграл в Казани «Спартак» со счетом 2:1, ведя по ходу игры с разницей в два мяча.

Попов выступал за «Рубин» с августа 2008 по февраль 2009 года и стал чемпионом России в составе казанцев.

Зульфат Шафигуллин