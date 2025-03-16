В Лениногорске назначили нового председателя общественной организации ветеранов

В Лениногорске на выборной конференции назначили нового председателя местной общественной организации ветеранов. Галия Халимова заменит на этом посту Анатолия Кондратьева, который покинул свою должность. Об этом сообщил глава муниципалитета Марат Гирфанов в своем телеграм-канале.

Гирфанов подчеркнул заслуги Кондратьева, подчеркнув его значительный вклад и достойную работу в организации. Он вручил Анатолию Арсентьевичу благодарственное письмо, выразив благодарность за его усилия в поддержке ветеранов и сохранении памяти о героическом прошлом.

— Ваши труды остаются примером для следующих поколений. Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, — добавил чиновник.

Галия Халимова, родившаяся 19 мая 1964 года, имеет более чем 40-летний опыт работы в образовательной сфере, из которых 28 лет занимала должность замдиректора в школе №4 города Лениногорска. На новой должности она призвана развивать работу с ветеранами и решать возникающие вопросы.

Председатель республиканского совета ветеранов Хабир Иштеряков поздравил Халимову с избранием, подчеркнув важность и многогранность работы в этой области. Он выразил надежду, что Галию Замиловну ждет успешное развитие на новом посту, а ветераны Лениногорска продолжат служить примером для других.

