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В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

16:44, 16.03.2025
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
Фото: Максим Платонов

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас высказал инициативу ввести уголовную ответственность для владельцев собак за их самовыгул. Главное предназначение этой меры — защита жизни граждан.

— Считаю, что за самовыгул необходимо вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей, — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Политик уточнил, что ответственность за действия домашних животных лежит на их хозяевах, и подчеркнул необходимость ужесточения наказания за самовыгул.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эта инициатива стала актуальной после трагического инцидента в селе Ичетуй Джидинского района, где произошла смерть человека из-за того, что собаки были отпущены с привязи и оставлены без контроля. Глава Бурятии Алексей Цыденов также поддержал идею повышения ответственности владельцев за своих питомцев.

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