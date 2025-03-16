В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Фото: Максим Платонов

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас высказал инициативу ввести уголовную ответственность для владельцев собак за их самовыгул. Главное предназначение этой меры — защита жизни граждан.

— Считаю, что за самовыгул необходимо вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей, — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Политик уточнил, что ответственность за действия домашних животных лежит на их хозяевах, и подчеркнул необходимость ужесточения наказания за самовыгул.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эта инициатива стала актуальной после трагического инцидента в селе Ичетуй Джидинского района, где произошла смерть человека из-за того, что собаки были отпущены с привязи и оставлены без контроля. Глава Бурятии Алексей Цыденов также поддержал идею повышения ответственности владельцев за своих питомцев.

