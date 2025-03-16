Россияне завоевали пять медалей на Специальной Олимпиаде в Турине

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Команда России успешно выступила на Специальной Олимпиаде в итальянском Турине, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Соревнования проходили в различных дисциплинах, привлекая внимание к достижениям спортсменов с нарушениями интеллектуального развития, сообщили в ТАСС.

Золотую медаль в беге на снегоступах на дистанциях 100 и 400 метров выиграла Татьяна Ильященко. У мужчин в этой же дисциплине серебряные медали завоевал Владислав Федорук на дистанциях 100 и 200 метров. В соревнованиях по танцам 3-е место заняли Юлия Королева и Михаил Архипов.

— Я очень рада, что команда России, хоть и в нейтральном статусе, смогла участвовать в Играх в Турине. Это первый и очень важный шаг к возвращению наших российских специальных атлетов на международные соревнования, — сказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, подчеркивая значение данного события.

