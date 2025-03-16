«Рубин» нашел замену Даку: команда Рахимова на характере обыграла в Казани «Пари НН»

Казанцы смогли перебороть проблемы с составом и добыть вторую победу подряд

Фото: Реальное время

«Рубин» без своих лидеров обыграл в Казани «Пари НН» со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил Александр Зотов. При этом команда Рашида Рахимова практически провалила первую половину встречи. Как «Рубин» добыл вторую подряд победу в чемпионате — материале «Реального времени».

Проблемы «Рубина»



Победа над «Спартаком» (2:1) неделю назад далась «Рубину» большой ценой. После игры с «красно-белыми» казанцы лишились из-за дисквалификаций сразу трех игроков. Также по причине травм и повреждений рисковали потерять Богдана Йочича и Велдина Ходжу. Помимо кадровых потерь тренерский штаб столкнулся с проблемой командной мотивации. Вылет из Кубка России от представителя ФНЛ — екатеринбургского «Урала» — не добавило положительных эмоций.

Особенно опасно выглядела потеря Мирлинда Даку. Лидер атак «Рубина» получил красную карточку со «Спартаком» и был вынужден пропустить матч с «Пари НН». Нападающий второй сезон является автором большинства голов казанцев, без него атакующий потенциал команды чаще всего стремится к нулю.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем, Даку рисковал не сыграть за «Рубин» даже в случае отсутствия дисквалификации. На днях выяснилось, что форвард отказался от вызова в сборную Албании из-за травмы. Отец футболиста Фехми Даку подтвердил информацию, но подчеркнул, что его сын успеет восстановиться за время паузы на матчи национальных команд.

Но немаловажным было и отсутствие Дмитрия Кабутова и Угочукву Иву. Оба получили «лишние» желтые карточки и пропускали встречу с «Пари НН». Без Кабутова «Рубину» предстояло придумать план Б на атаку, к тому же без Даку. Но если на его позиции запросто мог сыграть Руслан Безруков, то место Иву в составе казанцев считается безоговорочным. Другого такого опорника у команды просто нет.

Дебют Васильева, феерия Ставера

В результате таких кадровых потерь тренерский штаб «Рубина» пошел на некоторые эксперименты. Появление Марвина Чуни на острие атаки читалось, как и Дардана Шабанхаджая в паре с албанцем. А вот выход Никиты Васильева с первых минут в центре поля — шок. Безусловно, Рахимов знает, кто готов лучше остальных, но ставка на 18-летнего полузащитника, для которого матч стал дебютным в РПЛ, выглядела авантюрой.

Васильев общей картины не портил, однако с продвижением мяча у «Рубина» в первом тайме возникли большие сложности. «Пари НН» задавил хозяев своей мощью и обязан был уходить на перерыв с преимуществом в один-два мяча. Только вот нижегородцы не смогли совладать с вратарем казанцев. Евгений Ставер на неделе впервые в карьере получил полноценный вызов в сборную России и сегодня провел фантастический матч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже на 6-й минуте встречи голкипер спас свою команду, отразив удар от Никиты Каккоева вытянувшись в струнку. Затем Ставер отлично сыграл в эпизоде с «ножницами» Александра Кокшарова. Удар нижегородского форварда пришелся точно в руки вратаря казанцев.

У «Рубина» совсем не клеилась игра впереди. Чуни и Шабанхаджай совсем не понимали друг друга, а остальные игроки не успевали полноценно поддерживать атаку. В итоге первый тайм закончился нулевой ничьей. Хотя по статистике у «Пари НН» было тотальное превосходство: по ударам 1:9, из них в створ — 0:5, а также во владении мячом — 38% на 62% у гостей.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В первом тайме мы в стартовые 15–20 минут слишком много позволили сопернику, особенно на «стандартах». Дальше чуть переставили на «стандартах» игроков, стало легче. Начали контролировать игру и выходить в контратаки, которые у нас не доводились до конца. У Васильева есть неплохие качества, но ему не хватает той мощи и силы, когда нужно держать борьбу в атаке. Креатив и мышление у него хорошие, — сказал Рахимов сразу после игры.

Тайм-перевертыш

Второй тайм получился кардинально противоположным первому. Рахимов в перерыве убрал с поля Васильева, доверившись опытному Александру Зотову. Эта замена во многом стала определяющей. Зотов не только добавил надежности в центре поля, а еще наладил креативную работу команды.

Преображение «Рубина» началось с дальнего выстрела Олега Иванова — чуть мимо. Тут же мог забивать Безруков, после удара которого мяч угодил в перекладину «Пари НН». Через две минуты Чуни оказался в штрафной, но его удар с угла вратарской накрыл защитник. Гол казанцев назревал, гости выглядели растерянно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Голевой эпизод случился на 72-й минуте. Иванов из глубины пасом отыскал в штрафной Егора Тесленко, защитник скинул в центр, откуда Зотов головой отправил мяч в сетку — 1:0. Судьи долго смотрели повтор на возможный офсайд, однако итог оказался в пользу «Рубина». В концовке «Пари НН» побежал отыгрываться и едва не зацепил ничью. Дальний удар со штрафного от Боселли пришелся в перекладину после спасения Ставера.

«Рубин» вполне заслуженно забрал три очка, найдя в лице своего характера «замену» силе Даку. Рахимову удалось переключить игру команды в перерыве, когда никто уже не ожидал подобного от казанцев. Сам тренер после матча признался, что будь он в шляпе, то обязательно бы снял ее перед футболистами за победу над «Пари НН».

— Во втором тайме мы вообще перестроили игру, подняли ее чуть выше, понимали, что будет много длинных передач. Нам удалось создать много хороших ситуаций у штрафной соперника. Я ребятам сказал, что был бы я в шляпе, я бы её снял перед ними. Те, кто вышли на поле, они показали характер и лучшие качества. Здесь претензий к ним вообще не может быть. Нам нужна внутренняя конкурентность. Я должен думать на шаг вперед, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» (Казань) — «Пари Нижний Новгород» — 1:0 (0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 72, Зотов (Тесленко)

Теперь чемпионат уходит на двухнедельную паузу на игры сборных. Следующий матч «Рубин» проведет 30 марта в Санкт-Петербурге против действующего чемпиона РПЛ «Зенита».