Superjet совершил первый полет с российским двигателем

Фото: Максим Платонов

Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8. Испытательный полет прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе Superjet, пишет РИА «Новости».

В состав экипажа вошли летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. По данным «Ростеха», самолет находился в воздухе около 40 минут, достигнув скорости 500 км/ч и высоты до 3000 метров.

Командир экипажа после приземления доложил об успешном выполнении полетного задания. Силовая установка с двигателями ПД-8 продемонстрировала стабильную работу. В ходе полета проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Разработка и испытания двигателя ПД-8 являются частью программы импортозамещения Superjet, реализуемой компанией «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) при участии широкой кооперации предприятий. Новые российские силовые установки созданы специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Рената Валеева