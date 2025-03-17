Первая ракетка России Андреева победила на турнире WTA-1000 в США

Фото: Динар Фатыхов

Россиянка Мирра Андреева одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 9-м номером. Об этом пишет ТАСС.

17-летняя Мирра Андреева поднимется с 11-го на 6-е место в мировом рейтинге. Теперь на ее счету три титула WTA. В этом сезоне она уже выиграла турнир категории WTA 1000 в Дубае. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

26-летняя Арина Соболенко занимает первую строчку мирового рейтинга и имеет на счету 18 титулов WTA. Белорусская теннисистка уже трижды побеждала на турнирах Большого шлема: на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и Открытом чемпионате США (2024).



Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории WTA 1000, его призовой фонд составил более $8,9 млн. Ранее соревнования выигрывали другие россиянки: Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).

Рената Валеева