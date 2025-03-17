Для поиска «зайцев» за прошлую неделю в Казани проверили более 50 тысяч пассажиров

Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжаются усиленные рейды по контролю за оплатой проезда в трамваях и троллейбусах. За прошедшую неделю ревизорами было выявлено четверо безбилетных пассажиров, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении.

Нарушителям предстоит оплатить не только стоимость проезда, но и штраф в размере 2500 рублей.

По данным МУП «Метроэлектротранс», за прошедшую неделю контрольно-ревизионной службой проверено 52 840 пассажиров в наземном электрическом транспорте. Сотрудники проконтролировали 1321 единицу подвижного состава на линии.

— Во время рейдов троллейбусы и трамваи останавливались на минимальное время, что, к сожалению, вызывало нарекания у добросовестных пассажиров, своевременно оплативших проезд. Мы благодарим ответственных граждан, которых намного больше, чем «зайцев», за добропорядочность и своевременную оплату проезда, — отметили в пресс-службе.

Рената Валеева