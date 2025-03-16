«Нефтехимик» крупно проиграл «Ладе», пропустив семь шайб в гостях

«Нефтехимик» разгромно проиграл в гостях «Ладе» со счетом 1:7 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева осложнила себе борьбу за выход в плей-офф Кубка Гагарина.



В составе «Лады» дважды забил Энтони Камара, еще по разу отличились Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Вячеслав Лещенко. Две шайбы «Лада» забила в меньшинстве, три — в большинстве.

После поражения «Нефтехимика» гарантировал свое участие в плей-офф «Адмирал», занимающий 7-е место на Востоке. Нижнекамцы осложнили себе борьбу за выход в Кубок Гагарина. В активе «Нефтехимика» осталось 61 очко и пять баллов отставания от зоны плей-офф за три игры до финиша «регулярки».

Следующий матч нижнекамцы сыграют 18 марта в Москве против «Спартака» в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин