Туристы в России совершили более 120 млн поездок в 2024 году

Фото: Максим Платонов

По итогам 2024 года общее количество туристических поездок по России превысило 120 млн. Об этом пишет «Прайм».



В Центре стратегических разработок подчеркнули, что цифра подтверждает озвученную ранее вице-премьером Дмитрием Чернышенко оценку в 92 млн турпоездок с размещением в коллективных средствах размещения. По данным МЧС России, в 2024 году было зарегистрировано 26 770 туристических групп общей численностью 356,5 тыс. человек. РЖД сообщили о более чем 1,1 млн пассажиров, воспользовавшихся турпоездами, при этом 114,4 тыс. туристов отправились в многодневные поездки. Круизная отрасль зафиксировала 420 тыс. турпоездок с ночевками.

— В России растет популярность автотуризма и пеших походов, речных, морских и железнодорожных круизов. Туристы стали более активно путешествовать по стране. Многие едут в Дагестан, где можно совместить пляжный отдых на Каспийском море с возможностью увидеть древние города и подняться в горы, а также отправляются в Калининградскую область на балтийское побережье, Приморский край или же выбирают Сахалин или Камчатку. Еще одной точкой притяжения является Байкал, — отметили в ЦСР.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Эксперты прогнозируют дальнейший рост турпоездок по России в 2025 году.

— Туристическая отрасль становится популярнее не только для туристов, но и для инвесторов — она стала одной из самых быстрорастущих в 2024 году. По данным Росстата, за три квартала прирост инвестиций составил 44% по сравнению с тремя кварталами 2023 года. Этот тренд активно поддерживается и госинвестициями, — подчеркнули в ЦСР.

Эксперты определили главные тренды предстоящего туристического сезона, отметив растущую популярность одиночных путешествий среди россиян. Особое внимание аналитики уделили Казани.

Рената Валеева