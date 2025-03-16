В Татарстане расширят доступ многодетных и участников СВО к соцконтрактам

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется предоставить приоритет многодетным семьям и участникам СВО при заключении социальных контрактов. Минтруд республики подготовил проект соответствующего постановления, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Проект подчеркивает, что соцконтракт в первую очередь будет заключаться с многодетными семьями, а также с участниками СВО и членами их семей. В документе также указано, что при расчете среднедушевого дохода из состава семьи заявителя будут исключены лица, находящиеся на полном гособеспечении, военнослужащие-призывники, отбывающие тюремное заключение, находящиеся под стражей или на принудительном лечении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, проект постановления расширяет понятие «трудная жизненная ситуация». К таким ситуациям добавляются случаи длительного лечения (более трех месяцев) и нахождение одинокой женщины в состоянии репродуктивного выбора с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в республике.

Среди новых оснований для отказа в заключении соцконтракта — отказ от тестирования по предпринимательским компетенциям, регистрация заявления не в своем регионе, а также подача заявки недееспособным лицом.

Если выполнение программы соцадаптации не состоится без уважительных причин, полученные средства должны быть возвращены в течение 30 дней. В противном случае территориальные органы социальной защиты смогут взыскать сумму через суд.

