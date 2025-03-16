Тренер «Пари НН» Гончаренко назвал незаслуженным поражение от «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко считает незаслуженным поражение от «Рубина» (0:1) в матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Нижнего Новгорода вела по ударам 9:1 после первого тайма в Казани, но пропустила на 72-й минуте игры и проиграла.

— Думаю, что мы не заслуживали такого результата. Потому что и первая половина, и концовка второй половины, может быть, за исключение 15 минут второго тайма, мы были лучше. Игра была под нашим контролем. Нам нужно продолжать верить, потому что у нас достаточно сил и качеств, чтобы дальше хорошо играть. Не понравилось, что не смогли забить, — сказал Гончаренко.

Реальное время / realnoevremya.ru

Единственный мяч в игре «Рубин» — «Пари НН» забил Александр Зотов на 72-й минуте игры. В концовке встречи хавбек нижегородцев Боселли со штрафного удара попал в перекладину ворот хозяев.



«Пари НН» остался на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. Команда Гончаренко идет в зоне стыковых матчей. «Рубин» поднялся на седьмую строчку в чемпионате, опередив «Ростов» по итогам 21-го тура.

Зульфат Шафигуллин