США выйдут из группы по расследованию действий России на Украине

Фото: Максим Платонов

США приняли решение выйти из так называемого международного центра по расследованию действий России во время специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Сотрудники американского Минюста уже уведомили европейских коллег об этом шаге. Официальное заявление от Вашингтона ожидается 17 марта.

США присоединились к этой инициативе в ноябре 2023 года при президенте Джо Байдене. Решение о выходе из группы было принято администрацией президента Трампа. Источники связывают это с необходимостью перераспределения государственных расходов.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Напомним, на прошлой неделе в Москве состоялась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф прибыл для обсуждения как украинского вопроса, так и двусторонних отношений между Россией и США.

Сам Уиткофф отметил, что встреча с российским лидером длилась 3-4 часа и была посвящена поиску решений для украинского конфликта. Он подчеркнул, что Трамп ожидает разрешения ситуации в течение нескольких недель, и выразил мнение, что Россия и Украина «готовы» обсуждать детали договоренностей.