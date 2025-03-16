Эксперты выяснили, какие видеосервисы предпочитают российские пользователи

Фото: Мария Зверева

Исследовательское агентство Ipsos провело анализ предпочтений россиян в сфере видеосервисов и выявило наиболее популярные платформы для просмотра видео.

Согласно результатам исследования, среди отечественных сервисов лидером по уровню известности и использования стала платформа VK Видео, на втором месте оказался RuTube. Такой же рейтинг у этих сервисов и по показателю готовности пользователей рассмотреть их к использованию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основным фактором, влияющим на выбор российских пользователей, стала возможность бесплатного доступа к контенту. Это ключевая характеристика всех отечественных видеосервисов, которая определяет их привлекательность.

При этом каждый из сервисов имеет свои особенности восприятия. Например, VK Видео ассоциируется с молодежной аудиторией и предоставляет возможности для активного взаимодействия с контентом. RuTube пользователи ценят за обширную библиотеку ТВ-контента, включая качественные фильмы, мультфильмы, телешоу и сериалы. Одноклассники, помимо бесплатного использования, также связывают с любительским контентом и возможностями для коммуникации. Новый сервис NUUM воспринимается как современная и молодежная платформа, разделяя эту нишу с VK Видео.

Эксперты отмечают, что российские видеосервисы продолжают развиваться, предлагая пользователям уникальные возможности и адаптируясь под запросы различных аудиторий. При этом доступность остается ключевым преимуществом, которое привлекает внимание зрителей.

Матвей Гавриков