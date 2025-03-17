Прыгун в воду Кузнецов — о турнире в Германии: «Первую тренировку провели под аплодисменты»

Фото: Динар Фатыхов

Прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал о теплом приеме российских спортсменов на турнире в Германии. Соревнования в немецком Ростоке стали первыми для россиян на международной арене с весны 2022 года.

По словам Кузнецова, российских прыгунов в воду встретили аплодисментами после первой тренировки.

— Был скорее вопрос, как нас встретят, как к нам отнесутся наши иностранные друзья. И я был приятно удивлен. Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады — нас наконец‑то допустили. Первую тренировку провели под аплодисменты. Мы приехали такие эмоционально заряженные, такие фантастические прыжки показывали, что хлопали, мне кажется, только нам, — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российские прыгуны в воду выиграли медальный зачет турнира в Германии. Россияне завоевали десять медалей — шесть золотых, одну серебряную и три бронзовых наград. При этом сборная России выступала в нейтральном статусе.

Кузнецов завоевал на турнире две золотые медали — в личном первенстве и синхронных прыжках в паре с Никитой Шлейхером.

Зульфат Шафигуллин