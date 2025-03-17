Россияне выиграли медальный зачет турнира по прыжкам в воду в Германии

Фото: предоставлено пресс-службой ДВВС

Российские спортсмены завоевали десять медалей на International Divers Day по прыжкам в воду в немецком Ростоке. Международный турнир в Германии стал для прыгунов из России первым после отстранения с весны 2022 года.

Сборная России выиграла медальный зачет соревнований, завоевав десять медалей. Россияне выступали в нейтральном статусе и стали обладателями шести золотых, одной серебряной и трех бронзовых наград. В тройку медального зачета также вошли Великобритания и Германия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Четыре медали в Ростоке завоевал спортсмен казанского «Синтеза» Никита Шлейхер — два золота, серебро и бронзу.

Всего на турнире в Германии выступили 12 российских прыгунов в воду. Россияне победили во всех синхронных прыжках у мужчин и женщин, а также в командных соревнованиях. Единственную победу в личном первенстве завоевал Евгений Кузнецов.

Зульфат Шафигуллин