«Краснодар» ушел первым в РПЛ на двухнедельную паузу, «Рубин» — седьмой

Фото: Динар Фатыхов

В выходные в Российской премьер-лиге (РПЛ) прошли матчи 21-го тура. Командам предстоит двухнедельная пауза в связи с играми сборных.

На единоличное первое место в турнирной таблице РПЛ вышел «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева стало 46 очков. По 43 балла набрали «Спартак» и «Зенит» после очного поединка в Москве. «Красно-белые» победили питерцев со счетом 2:1 и сравнялись по очкам с действующим чемпионом турнира.

«Рубин» впервые с зимы поднялся на седьмое место в таблице РПЛ с 32 очками. Казанцы победили в 21-м туре «Пари НН» со счетом 1:0. «Рубин» обошел «Ростов», который проиграл в воскресенье «Краснодару» (0:1) и остался с 30 баллами.

Реальное время / realnoevremya.ru

В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Факел» (14 очков) и «Оренбург» (11 очков), в зоне стыков — «Пари НН» (19 очков) и «Ахмат» (18 очков). Также 19 баллов в своем активе имеют «Крылья Советов», которые находятся на 12-м месте лишь по дополнительным показателям.

Следующий, 22-й тур в чемпионате состоится с 28 по 31 марта. «Рубин» свой матч проведет 30 марта в Санкт-Петербурге против «Зенита». В этот же день «Краснодар» сыграет с «Факелом» дома, а «Спартак» в Грозном встретится с «Ахматом».

Подробнее о победе «Рубина» над «Пари НН» в 21-м туре чемпионата РПЛ читайте здесь.

Зульфат Шафигуллин