Исследование: более трети россиян завтракают готовыми блюдами из магазинов

Фото: Максим Платонов

Согласно результатам исследования «Яромир», более трети опрошенных россиян (39%) покупают готовые блюда для завтрака не реже одного раза в неделю. При этом 5% респондентов признались, что делают это ежедневно.

Тренд на потребление готовых блюд распространяется не только на салаты и закуски, но и на основные приемы пищи, включая завтраки. Чаще других за готовыми завтраками в магазины обращаются мужчины: 6% мужчин покупают такие блюда каждый день, а 22% — минимум два-три раза в неделю. Особенно популярна эта практика среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет: 29% из них приобретают готовые завтраки несколько раз в неделю.

Лидером по продажам готовых завтраков стала сеть «Пятерочка», на которую приходится каждое второе приобретенное блюдо. Почти 80% опрошенных отметили высокое качество и хороший внешний вид продукции из кулинарии ретейлера. На втором месте оказался «Магнит» (38% покупателей выбирают завтраки здесь), на третьем — «Лента» (27%).

Самыми популярными видами готовых завтраков стали выпечка (54%), блинчики и панкейки (43%), а также сырники (35%). Омлеты и оладьи пользуются меньшим спросом.

Главными причинами выбора готовых завтраков называются удобство, экономия времени, возможность разнообразить рацион и сократить расходы. Почти половина опрошенных (41%) отметили, что вкус блюд из магазинов напоминает ресторанную еду, а 36% нашли сходство с домашней кухней. Кроме того, 41% респондентов уверены, что торговые сети внимательно следят за качеством своей продукции.

Напомним, что по итогам 2024 года в России средний чек одного похода в ресторан вырос на 11,4%, достигнув 1 896 рублей



Матвей Гавриков