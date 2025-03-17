«Водоканал» Казани предупредил о запрете сброса талых вод в бытовую канализацию

Фото: Максим Платонов

В период весеннего паводка МУП «Водоканал» Казани обратился к жителям с настоятельной просьбой не сбрасывать талые воды с придворовых территорий в канализационные колодцы.

Участившиеся случаи сброса талой воды в бытовую канализацию приводят к серьезным последствиям, таким как запескование сетей и значительное увеличение объема сточных вод. Это, в свою очередь, создает повышенную нагрузку на канализационную систему и может привести к ее перегрузке и авариям.

— Хотим подчеркнуть, что бытовая и ливневая канализации — это две совершенно разные системы, которые не соединены друг с другом. Ливневая канализация предназначена специально для отвода талых и дождевых вод, и ее использование по назначению крайне важно для бесперебойной работы всей городской инфраструктуры, — отметили в пресс-службе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

МУП «Водоканал» также напоминает, что не обслуживает систему ливневой канализации. По вопросам, касающимся отвода талых и дождевых вод, жителям необходимо обращаться в Комитет внешнего благоустройства Казани или в районную администрацию по месту жительства.



Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам обеспечить полную готовность ресурсов для предотвращения подтоплений в связи с наступлением весеннего периода.



Рената Валеева