Соболенко пошутила над Андреевой после поражения в финале турнира в США

Фото: Динар Фатыхов

Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко шуткой отреагировала на поражение от россиянки Мирры Андреевой в финале турнира Индиан‑Уэллсе. Российская теннисистка обыграла белорусскую соперницу со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

— Я уже хочу взять реванш. Может быть, она сейчас совершила большую ошибку, но ничего страшного. Я дам ей насладиться красивым трофеем (улыбается). Нет, я шучу. Я не хочу так говорить. Но, конечно, в следующем матче я выйду и буду бороться еще больше, и я буду уверена, что не допущу ту же ошибку, что и сегодня, — сказала Соболенко во время послематчевой пресс-конференции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мирра Андреева выиграла второй турнир WTA-1000 подряд в нынешнем сезоне. После победы в Индиан‑Уэллсе 17-летняя россиянка впервые поднялась на шестую строчку женского рейтинга WTA. Андреева является первой ракеткой России.



Арина Соболенко лидирует в рейтинге лучших теннисисток мира WTA на протяжении 29 недель подряд.

Зульфат Шафигуллин