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Российские ПВО за ночь перехватили 22 украинских БПЛА, всего за сутки — 72

09:35, 17.03.2025
Российские ПВО за ночь перехватили 22 украинских БПЛА, всего за сутки — 72
Фото: Татьяна Демина

За прошедшую ночь, с 22.25 мск 16 марта по 07.00 мск 17 марта, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

В частности, были уничтожены:

  • 13 БПЛА над Астраханской областью;
  • три — над Калмыкией;
  • по два — над Брянской областью и Краснодарским краем;
  • по одному — над Волгоградской и Ростовской областями.

Если учитывать данные с 18.20 мск 16 марта, то всего за сутки дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппарата. Помимо указанных выше, были сбиты:

  • 36 БПЛА над Курской областью;
  • семь — над Орловской областью;
  • один — над Тульской областью.

Ранее МЧС России выпустило рекомендации для населения, касающиеся действий при обнаружении БПЛА. Главный совет ведомства — ни в коем случае не пытаться сбить дрон подручными средствами.

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