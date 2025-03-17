Российские ПВО за ночь перехватили 22 украинских БПЛА, всего за сутки — 72

Фото: Татьяна Демина

За прошедшую ночь, с 22.25 мск 16 марта по 07.00 мск 17 марта, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

В частности, были уничтожены:

13 БПЛА над Астраханской областью;

три — над Калмыкией;

по два — над Брянской областью и Краснодарским краем;

по одному — над Волгоградской и Ростовской областями.

Если учитывать данные с 18.20 мск 16 марта, то всего за сутки дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппарата. Помимо указанных выше, были сбиты:

36 БПЛА над Курской областью;

семь — над Орловской областью;

один — над Тульской областью.

Ранее МЧС России выпустило рекомендации для населения, касающиеся действий при обнаружении БПЛА. Главный совет ведомства — ни в коем случае не пытаться сбить дрон подручными средствами.